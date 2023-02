Muere un camionero cubano y su ayudante tras explosión e incendio en Miami

Mujer de Miami presenta demanda para que su hijo no nazca en prisión

El fuego se desató pasadas las 8:30 am de este martes. Según informaron las autoridades, en el taller se realizan trabajos de soldadura y maquinaria pesada.

“Parece que es una compañía que hace soldadura de materiales de construcción o rastras, no sabemos exactamente lo que pasó, si estaban trabajando en un camión, por eso los detectives están tratando de investigar qué pasó en este incidente”, dijo Luis Sierra, portavoz de la policía de Miami-Dade.

Las dos víctimas fatales, que aún no han sido identificadas, murieron producto de la explosión.

“Dos murieron aquí y otros dos están graves en el hospital, y había otro que recibió atención aquí y está bien”, añadió Luis Sierra.

Aparentemente, la combustión ocurrió tras la mezcla de algunas sustancias.

“Había algún un tipo de combustible, no sabemos qué combustible, no tenemos detalles del trabajo que estaban haciendo, no tenemos información en este momento”, dijo el portavoz de los bomberos de Miami-Dade.

En un vídeo grabado por un testigo, se observa cuando una de las víctimas fue aerotransportada al hospital Jackson Memorial.

“Yo solo vi una la que transportó el helicóptero, al parecer las quemaduras eran de la cintura para abajo, pero bueno, vamos a ver qué Dios meta su mano”, dijo Roger Justos, testigo.

La policía de Miami-Dade informó que la unidades de homicidios y de incendios provocados se encuentran a cargo de la investigación.

“Hay por lo menos un camión involucrado y unos vehículos de diferentes tipos, estamos investigando la causa del incendio, teniendo los detalles de exactamente qué fue lo que pasó, pero sí tenemos entendido que había un trabajo en proceso cuando hubo la explosión y el incendio que sucedió”, continuó Danny Cardeso.

El área industrial que concentra gran cantidad de talleres, camioneros y trabajadores fue desalojada, mientras la FPL trabaja para restablecer la electricidad que se vio interrumpida debido a números cables caídos.