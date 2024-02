Muere el chofer de una moto Scooter tras ser impactado por un sedan BMW en el NW de Miami

“Lamentable, porque no se sabe si lo están esperando en su casa o algo, es lamentable. Esto no sucede tan a menudo aquí, más que ahí está el parque donde juegan los niños”, dijo Mario Collins, residente del área.

“Ahí las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto, ahí nadie sabe qué habrá pasado, porque salieron corriendo”, dijo Mario Collins, residente del área.

Hasta el momento, las autoridades no han identificado a la víctima. Este hecho pone de manifiesto la preocupación que sienten motociclistas y peatones por la velocidad en la que circulan por el área algunos choferes.

“Yo voy despacio, si uno va despacio no corres peligro y hasta ahora, no he tenido ningún problema”, dijo Gian Andulci, residente del área.

“Aquí la gente no respeta las señales, se las llevan como si la gente fueran animales y las cosas no son así, tienen que manejar con más cuidado”, dijo Omar Miranda, residente del área.

“Pasan demasiado rápido, no respetan la ley, a mí me ha tocado varias veces y han pasado, no sé si huyendo de la policía y no respetan”, dijo Yuribel Segura, residente del área.

La señora María González, quien reside en la zona, sobrevivió a un accidente donde el conductor de un automóvil la atropelló y también se dio a la fuga.

“Cruzando la calle nos llevó el carro, me operaron la cabeza, tengo una pierna operada también, el carro se fue, iba el hombre bien tomado y besándose con una mujer y se cruzó al tiempo que nosotros íbamos a pasar”, rememoró María González.

Se le pide a quien tenga información que se comunique con la línea de Alto al Crimen de Miami-Dade al (305) 471-8477.