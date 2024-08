Masiel Moreira y Rayza León unen fuerzas en entrega anual de mochilas para el regreso a clases

Con el corazón lleno de gratitud y un firme compromiso con la comunidad hispana, Masiel Moreira de Community Health and Wellness Center “La Clínica del Pueblo” se enorgulleció de anunciar la entrega de mochilas con materiales escolares como parte del programa de "Regreso a Clases". Este evento se llevó a cabo en asociación con Rayza León, CEO de Imagine Silver Palms Academy, ubicada en 15680 SW. 232nd St, Miami, FL 33170, el sábado 17 de agosto de 10:00 AM a 2:00 PM (hora del este).

Este evento, que buscó aliviar la carga económica que el regreso a clases representa para muchas familias, fue una extensión del profundo compromiso de Masiel Moreira con la comunidad. "Para mí, el bienestar de nuestros niños es una prioridad. Este evento no solo proporcionó las herramientas necesarias para que los niños comenzaran el año escolar con éxito, sino que también reforzó el lazo comunitario que nos une", expresó Moreira. "Siempre he creído que la educación es la base del éxito, y me siento bendecida de poder apoyar a nuestras futuras generaciones de esta manera, en esta comunidad que me ha dado tanto".