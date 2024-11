Manager de El Taiger pide pena de Muerte para Damián Valdez en la Corte Criminal de Miami

Su primer llamado tras su captura en Nueva York, era por un caso criminal anterior al asesinato del cantante urbano y optó por no aparecer.

Los amigos y fanáticos del artista acudieron a corte con la esperanza de poder verlo, pero el sujeto no estuvo presente de ningún modo.

“Rechazó estar en zoom. Y me imagino que luego de aparecer ayer, no quería presentarse hoy”, señalaba Teresa Padrón, manager del Taiger.

“El hombre es un cobarde y por eso no vino”, dijo Julio César Baró, un fanático del Taiger.

La realidad es que el llamado de corte a Valdez Galloso estaba centrado en caso de delito sexual, por lo que explicaron los amigos del Taiger, los abogados del artista no pidieron que se obligara la comparecencia del acusado.

A los amigos y fanáticos del Taiger les molestó sumamente la actitud de Valez Galloso el jueves ante la jueza Mindy Glazer en su primera comparecencia en corte, tras ser arrestado por su supuesto vínculo con la muerte del artista.

Su manager, Teresa Padrón, aseguraba que el acusado no mostro “ningún tipo de arrepentimiento”.

La jueza Mindy Glazer, tras leer los detalles de la investigación de haberle disparado, arrastrado por el suelo, meterlo en un carro y limpiar la escena, pidió una evaluación para elevar el caso de asesinato de segundo a primer grado, pero la fiscalía respondió que por el momento no cuenta con pruebas que de que el crimen fue premeditado.

Sin embargo, amigos y fanáticos del Taiger sí quisieran que el cargo del acusado fuera de primer grado.

“La pena de muerte prácticamente es lo que él se merece”, insistía Julio César Baró.

Los amigos del Taiger no tienen duda de que el acusado quiso terminar con la vida del artista.

Teresa Padrón especificaba que si no lo hubiera querido matar, no le habría dado el tiro en la cabeza y sugería que posiblemente la defensa use el argumento de que fue en defensa propia, pues el Taiger fue a buscarlo a la puerta de su casa.

Además, los amigos del Taiger insisten en la implicación de otras personas en el caso, pero las autoridades no han confirmado hasta el momento la participación de alguien, más allá de Damián Valdez Galloso.

La audiencia por el caso de asesinato al Taiger quedó fijada para el 22 de noviembre. Amigos y fanáticos prometen regresar a la corte ese día y poder entonces ver en persona al presunto asesino del artista.