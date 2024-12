Maestro sustituto de escuela de Hialeah acusado de tocar a varias estudiantes inapropiadamente

“Mi cliente no tiene otros antecedentes penales, me gustaría que el tribunal lo considerara. Tiene un hijo con autismo y necesita de su cuidado. Su esposa, tiene dos hijos, uno de ellos con la condición que requiere cuidados. Por lo tanto, si él no está en casa, la esposa no puede trabajar porque necesita cuidar al niño, al menos podrían considerar el arresto domiciliario”. (Traducción del audio del abogado defensor).

Al pasar de los argumentos de la defensa, al acusado le fue negado el derecho a fianza. También se le ordenó mantenerse alejado de las víctimas y de la escuela Palm Springs, ubicada en la calle 56 y la avenida 10 del oeste de Hialeah.

A través de un comunicado, las escuelas públicas de Miami-Dade informaron:

“Las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade están profundamente perturbadas por las preocupantes acusaciones hechas contra este individuo, que resultaron en su arresto. La Policía Escolar hizo una investigación y se le ha prohibido al individuo trabajar como maestro sustituto o ejercer cualquier otra función dentro del Distrito. Las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade hacen todo lo posible para proporcionar un entorno escolar seguro para nuestros estudiantes y empleados”.