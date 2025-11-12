americateve

Chocolate MC

Jurado declara culpable a Chocolate MC por solicitud de asesinato en redes sociales

El jurado declaró culpable a Chocolate MC (Yosvany Sierra) por solicitud de asesinato en redes sociales. El artista lloró al oír el veredicto; la defensa anuncia apelación.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Choclate MC

Miami, FL. — Un jurado declaró este miércoles culpable al cantante de música urbana Yosvany Sierra Hernández —conocido artísticamente como Chocolate MC — por el cargo de solicitud de asesinato en primer grado tras varias publicaciones en redes sociales en las que ofrecía una recompensa por la agresión al presunto responsable del homicidio del artista El Taiger.

Al escuchar el veredicto, el artista rompió en llanto dentro de la sala y fue retirado por el alguacil mientras familiares y seguidores reaccionaban con consternación.

El veredicto: deliberación rápida y reacciones en la sala

El jurado se retiró a deliberar poco antes de las 4:00 p.m. y alcanzó el veredicto en menos de una hora. La decisión marca un punto culminante en un proceso que atrajo amplia cobertura mediática en Miami-Dade.

Durante la audiencia previa, el juez Milton Hirsch advirtió al acusado sobre la gravedad de los cargos y la posibilidad de una pena muy severa si era declarado culpable; el magistrado también confirmó que Chocolate MC había rechazado una oferta de declararse culpable.

Cargos y evidencia: mensajes que la Fiscalía calificó de amenazas reales

La Fiscalía del condado de Miami-Dade presentó como pruebas múltiples publicaciones en la cuenta de Instagram del artista en las que, según los fiscales, ofrecía “100,000 dólares por tu cabeza” y escribió mensajes como “Si la policía no te mata, te vamos a matar”, acompañados de emojis y referencias a una pandilla identificada por la acusación como ZMF.

Los fiscales sostuvieron que esos mensajes constituyen amenazas reales y no están protegidos por la libertad de expresión, por lo que sirven como base para el cargo de solicitud de asesinato en primer grado.

Defensa y contexto emocional: adicción y salud mental en el centro del caso

La defensa alegó que las publicaciones fueron fruto de un estado emocional alterado y parte de la imagen pública del artista, y anunció que presentará pruebas sobre deterioro psicológico y adicciones para atenuar responsabilidad. En audiencias anteriores se exhibió material en el que el propio cantante admitía problemas de consumo y pensamientos suicidas.

Familiares presentes en la sala —entre ellos su hermana Isis Sierra y su madre Odalis Hernández— pidieron clemencia y tratamiento psicológico en lugar de un castigo exclusivamente punitivo. “Él tiene días que se quiebra… me llama llorando”, dijo Isis en declaraciones a medios locales.

Libertad de expresión: un argumento rechazado por la corte

La semana anterior, un juez del condado rechazó la solicitud de la defensa de ampararse en la Primera Enmienda para justificar las publicaciones. El tribunal consideró que las expresiones reseñadas por la Fiscalía eran amenazas que implicaban un riesgo concreto para la seguridad de la supuesta víctima, Damián Valdez Galloso, y por tanto podían ser juzgadas penalmente.

Próximos pasos: posible sentencia y apelaciones

Con la declaración de culpabilidad, el caso avanza ahora a la fase de determinación de la pena. La Fiscalía solicitará una sentencia acorde con la seriedad del cargo; la defensa ha anunciado que evaluará apelaciones y recursos legales en búsqueda de atenuantes, incluido el tratamiento por salud mental.



