Joven baleado en el Downtown de Miami se niega a cooperar con la policía

Afortunadamente, la víctima se encuentra fuera de peligro, sin embargo, a esta hora las autoridades están tratando de determinar qué fue lo que ocurrió, pues el joven no ha querido cooperar con la investigación.

La policía de Miami respondió al área de la calle 15 y North Miami Avenue, tras recibir reportes de disparos alrededor de las 4:15 am de este martes.

“Miami Fire Rescue lo transporta al Hospital Jackson Memorial, donde lo tratan, le dan de alta, lo traemos a la estación, pero no quiere cooperar con nosotros, no quiere decir donde vive, ni lo que hacía en esa área. Ahora estamos mirando vídeos del 1550 de North Miami Avenue y tienen cámaras ahí”, dijo Mike Vega, portavoz de la policía de Miami.

“Basado en lo que tenemos hasta ahora, pensamos que esto puede ser algo doméstico y no que fue la víctima de un robo o algo similar. Ahora, al él no cooperar con nosotros, nos está diciendo posiblemente que está encubriendo a la persona que le disparó”, añadió Mike Vega.

En medio del interrogatorio en el departamento policial, el joven manifestó sentirse adolorido y fue trasladado nuevamente al Hospital Jackson.

“Él es la víctima en este caso, no pensamos que él va a enfrentar ningún tipo de cargos, pero al no cooperar con nosotros no nos lleva a hacer ningún tipo de arresto”, continuó el vocero policial.

Según testigos, se escucharon al menos tres tiros.

“Parece que había dos individuos discutiendo, salió un carro y le tiró”, dijo Nelson Cevallos, residente del área.

Residentes del área ven con preocupación lo que consideran el incremento de la violencia en las calles.

“Hay que ver todos los factores, quién le disparó, por qué motivo. Aquí te cruzan el carro y te sacan la pistola, no es correcto, falta de razonamiento y la gente pierde los estribos y ahí están las consecuencias”, dijo Erick Balarezo, residente del área.

“Ya no hay seguridad para estar en la calle, ni los niños en la escuela, no hay seguridad de nada, estamos con temor porque está muy mala la cosa, esas armas están acabando con todos”, dijo Eva Gutiérrez, residente del área.

El caso continúa bajo investigación.