Habla dueña de Salón en Miami donde cubana se fue sin pagar un servicio de extensiones

“Cuando yo empecé a quitarle sus extensiones, fue cuando ella se levantó y empieza el show. Yo le dije, tal como puede escucharse en el video, que si no tenía con qué pagarme, me diera las extensiones o sino llamaba a la policía, y cuando ve que yo llamo a la policía, ella me empieza a agredir”, contaba Yanka Castillo, propietaria de la peluquería, que trató de retenerla en la puerta, mientras hablaba con la policía por teléfono.