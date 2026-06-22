Un Mundial caro: Cerveza cara en México y Tater Tots con caviar a 75 dólares en Miami

Aficionados compran comida en los puestos del estadio de Guadalajara durante el encuentro de la Copa Mundial entre México y Corea del Sur el jueves 18 de junio del 2026. (AP Foto/Tales Azzoni) AP

Hay algunas ofertas de comida y bebida llamativas —y sí, a veces costosas— en los recintos que albergan el Mundial. Una bandeja de tater tots con caviar por 75 dólares y una empanada de 40 dólares que pesa 5 libras (2,2 kilogramos) para los atrevidos o para compartir en Miami. Tacos de rib-eye por 8 dólares en Guadalajara, México. Algo llamado “Twinkie cheeseburger”, que no tiene nada que ver con el postre, por 22 dólares en Los Ángeles.

Los precios, en muchos casos, no difieren de lo que los aficionados de Estados Unidos encontrarían los domingos de NFL o los sábados de fútbol americano universitario. Pero algunos aficionados internacionales no están acostumbrados a esos precios y están protestando, especialmente por la cerveza, que pueden superar los 20 dólares.

Thomas Schüller, un ingeniero alemán que estaba en Toronto para ver jugar a su selección el fin de semana, sostuvo una cerveza que le costó 24,25 dólares canadienses (unos 17 dólares o 15 euros) y afirmó: “Es injusto. No está bien. Está mal”.

“Bueno, no”, admitió Schüller.

Los precios de la cerveza en el Mundial, un leve motivo de discordia

Los precios han dejado impactados a los visitantes en este Mundial, especialmente cuando se trata de los costos en los puestos de comida. En Europa, se pueden encontrar cervezas que cuestan quizá alrededor de 4 o 5 euros (unos 5-6 dólares) en los estadios.

Además, pueden encontrar una variedad en los puestos de comida en estadios de Estados Unidos, Canadá y México.

“Nunca había visto algo así”, comentó Janine Arbetter, una aficionada de Austria, mientras esperaba su combo de hot dog, papas fritas y refresco en Miami la semana pasada. El precio antes de la propina: 19,35 dólares (unos 17 euros), que incluía un descuento por usar Visa. “Es mucha comida para un pequeño tentempié”.

Algunos aficionados de Argentina mostraron felices en redes sociales sus lobster rolls de 34 dólares de un partido en Kansas City. Pero en Toronto, el sándwich de brisket con papas fritas y una botella de refresco por casi 40 dólares canadienses (28 dólares) hizo que algunos comentaristas en internet se quejaran y lo calificaran de “robo”.

Daniel Feldmann, aficionado alemán, opinó sobre los precios de la comida mientras veía un partido en Vancouver la semana pasada: “Está bien, más o menos, para el Mundial”.

Las ofertas de los puestos varían de un estadio a otro

La FIFA, el organismo rector del deporte y organizador del torneo, tiene reglas muy específicas sobre prácticamente todo lo relacionado con el Mundial, y también hay directrices que los concesionarios deben seguir. Pero los precios pueden variar según el mercado, al igual que la oferta de comida y bebida. Y eso significa que la experiencia en una ciudad puede sea completamente diferente.

Los “Fancy AF Tots” por 75 dólares en el Miami Stadium en realidad no son tater tots: son tres tortitas de papa rallada fritas, con caviar, crème fraîche y cebollín. (Para quienes solo quieran el caviar, cuesta 70 dólares). La “Twinkie cheeseburger” del sur de California es, de hecho, una hamburguesa coronada con un Texas Twinkie: un jalapeño envuelto en tocino, relleno de brisket y queso crema.

Pero también hay una gran cantidad de opciones específicas de cada mercado local; por ejemplo, Vancouver ofrece poutine de short rib (un plato canadiense icónico de papas fritas cubiertas con salsa de carne, short rib deshebrado y cuajada de queso) junto con un “maple bacon smokie” (salchicha ahumada cubierta con mermelada de cebolla con tocino que incluye jarabe de maple canadiense).

Y en Miami, las ofertas emblemáticas incluyen pan con lechón (un sándwich al estilo cubano con cerdo, infusionado con mojo cítrico y servido en un pan cubano entero tostado) y la Empanada Mundial (el platillo artesanal de cinco libras, relleno de pollo y queso, bautizado en honor al Mundial).

Sodexo Live es el proveedor de alimentos y bebidas en Vancouver y Miami, y los menús típicos de día de partido en ambos estadios se ajustaron un poco para adaptarse a un público futbolero.

“Queremos que se sienta como Miami cuando estás aquí”, explicó Zach Williams, vicepresidente de operaciones del estadio. “Todo lo que hacemos en torno al Miami Stadium, queremos asegurarnos de que todo el mundo entienda que cuando viene aquí, está viviendo una experiencia de Miami”.

Atlanta mantiene los precios bajos

En la Ciudad de México, una cerveza podría costar el salario de un día —literalmente. El salario mínimo diario en la capital mexicana es de apenas 315,04 pesos (aproximadamente 18 dólares). Algunas cervezas en el Estadio Azteca se vendían entre 299 y 310 pesos, alrededor del doble de lo que los aficionados pagarían normalmente en el mismo estadio para un partido de temporada regular.

Pero en Atlanta, donde el propietario de los Falcons y operador del estadio, Arthur Blank, prometió que los bajos precios en los puestos de comida que ha defendido durante muchos años se mantendrían para el Mundial, las rebanadas de pizza cuestan 3 dólares, los refrescos de 32 onzas 4 dólares, una hamburguesa con queso cuesta 5 dólares, las tiras de pollo con papas fritas 6 dólares y las cervezas podían conseguirse desde 8 dólares.

Jonathan Arango, de 33 años y residente de Greenville, Carolina del Sur, asistió a un partido en Atlanta con su esposa, su hija y su padre.

“En total, por lo que compramos —tres órdenes de tacos, una rebanada de pizza, dos aguas y una Coca-Cola— gastamos como 50 dólares”, comentó Arango. “Comparado con lo que hemos pagado en otros eventos... se agradece después de haber pagado mucho por una entrada”.

Y Schüller señaló que, aunque el torneo se celebra cada cuatro años, aun así se siente como una experiencia única en la vida.

“Todo el mundo del fútbol se está divirtiendo, así que brindemos por eso”, dijo Schüller.

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Los periodistas de The Associated Press Tales Azzoni, Maura Carey, Andrew Dalton, Carlos Rodríguez, Alanis Thames, Stephen Whyno y Ben Kule contribuyeron a esta historia desde diversos recintos del Mundial. Kule es estudiante del Carmical Sports Media Institute de la Universidad de Georgia.

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Mundial AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP