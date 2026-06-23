Corte Suprema de EEUU avala demanda de Exxon Mobil por propiedad en Cuba confiscada por Castro

La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos en Washington, el 8 de junio del 2026. (AP foto/Mariam Zuhaib) AP

La decisión, por 6 votos contra 3, fue la segunda en otros tantos meses a favor de propietarios estadounidenses cuyos bienes fueron confiscados por el gobierno comunista hace más de 65 años.

El resultado en los dos casos podría ser una palanca adicional para que el gobierno de Trump ejerza presión sobre Cuba, que ya está siendo asfixiada por un embargo petrolero.

Lo que estaba en juego era si la ley de 1996 conocida como Helms-Burton elimina el escudo frente a demandas en tribunales de Estados Unidos que normalmente ampara a países extranjeros y a empresas estatales. Los magistrados revocaron el fallo de un tribunal inferior según el cual las empresas estatales cubanas gozan de inmunidad frente a demandas en Estados Unidos.

Exxon Mobil busca una compensación por la confiscación de activos propiedad de filiales de Standard Oil, predecesora de Exxon Mobil, incluidos más de 100 estaciones de servicio y una refinería de petróleo.

El mes pasado, el tribunal falló en otro caso relacionado con propiedades confiscadas en Cuba, reactivando las reclamaciones de la empresa estadounidense que operaba muelles en La Habana contra cuatro líneas de cruceros que llevaron turistas a Cuba durante el breve deshielo en las relaciones durante el gobierno de Obama. Ese caso se centró en la misma sección de Helms-Burton que permite presentar demandas por propiedades incautadas.

El Congreso aprobó la ley en respuesta al derribo en 1996 de avionetas civiles pilotadas por exiliados con base en Miami.

El Título III de la ley permite a los estadounidenses demandar a casi cualquier empresa que realice actividad comercial o se beneficie de propiedades confiscadas por el gobierno de Cuba.

Antes del primer gobierno de Trump, todos los presidentes habían suspendido la disposición debido a las objeciones de aliados de países aliados que hacían negocios en Cuba y al efecto sobre futuros acuerdos negociados entre Estados Unidos y la isla.

Pero Trump levantó la suspensión en 2019, y Exxon Mobil presentó su demanda ese mismo día.

El juez Brett Kavanaugh escribió, en nombre de la mayoría conservadora, que “tendría poco sentido” que la ley permitiera al presidente decidir si las demandas pueden seguir adelante contra intereses cubanos y, al mismo tiempo, protegerlos.

La jueza Elena Kagan escribió en nombre de los tres magistrados liberales que disintieron, que la ley de 1996 sencillamente no contiene ninguna disposición que elimine el escudo de la inmunidad soberana.

La Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras de Estados Unidos, un organismo del Departamento de Justicia, indicó en 1969 que el valor de la propiedad de Exxon Mobil en Cuba es de 71,6 millones de dólares, más un interés anual del 6% a partir de 1960. Eso valdría hoy más de 1.000 millones de dólares, escribió Kavanaugh.

Además, la comisión determinó que casi 6.000 personas y empresas tenían reclamaciones por un valor de 1.900 millones de dólares, antes de sumar intereses o indemnizaciones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP