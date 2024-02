El cubano cuya casa quedó atrapada en una de las más lujosas construcciones de Coral Gables ¿porque se negó a venderla?

Capote acusa al gobierno de Coral Gables de dar todas las facilidades a una firma inmobiliaria a costa de sus derechos y de su acceso a los servicios públicos. Después de casi dos décadas de disputas y presiones, está más decidido que nunca a no marcharse.

La casa solitaria

En una zona residencial de Coral Gables, Orlando y su familia se establecieron en 1989. Con el tiempo, fueron rodeados por desarrollos inmobiliarios que transformaron la zona.

Rafael "Ralph" Sánchez, un conocido inversionista de Coral Gables, comenzó a adquirir terrenos en el bloque donde vivían los Capote. Las demoliciones comenzaron, pero la familia se negó a vender su propiedad.

En medio de la construcción masiva de The Plaza Coral Gables, en 2019, ocurrió una tragedia. La madre de Capote sufrió una caída en casa y los servicios de emergencia tuvieron dificultades para llegar debido a los bloqueos en la calle.

Capote denuncia que se violaron sus derechos de acceso a los servicios de emergencia y que las modificaciones en el entorno impidieron el rescate de su madre.

A pesar de las dificultades, está decidido a quedarse en su casa.

"Me han preguntado si me he vuelto cínico. No tienen idea de cuán cínico me he vuelto. Pero de cierta forma nunca he perdido la fe. Después de todo, este es un país de leyes. Y hay que seguirlas. Si no se destruye la ciudad, el condado, el país...", afirma Capote.

A pesar de las adversidades, Capote no piensa vender su casa. "Déjame a mí en mi casa, con mis recuerdos y con la mata de mango que ya no da mangos", concluye.