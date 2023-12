Dos hermanos cubanos golpearon a un anciano para robarle más de 2 mil dólares en su vivienda de Hialeah

“Tenían máscaras, una gorra puesta al revés y no se le veía el rostro. Yo grité Maruchi, que vive al lado y me dieron un piñazo y me dieron con la pistola”, agregó la víctima.

Según el reporte de arresto, los implicados entraron y salieron por la parte de atrás del patio y le exigieron a la víctima que le entregara las llaves de un pequeño almacén, del que se llevaron el dinero y las dos armas de fuego.

“Ahí es donde el hijo mío me dejaba el dinero cuando estaba durmiendo y yo lo cogía”, contó Chávez.

Tras lo ocurrido, el señor Julián manifestó sentirse muy nervioso e incluso teme abrir la puerta.

“Tengo 88 años, no es fácil. Menos mal no me dieron con la pistola, yo dije que tenía que orinar y me dijeron ven para acá y cuando no oí ningún ruido salí y llamé a la policia”, dijo el anciano.

La preocupación tras el robo también la sienten los vecinos.

“Estaban puesto para él nada más. Deberían tener su castigo por hacerle eso a un pobre anciano que está ahí enfermo en su casa y no sale, hacerle eso no debería ser. Él no sale de ahí, a menos que el hijo venga y se lo lleva del carro. Ese carro es de él y no lo usa”, dijo Aida Lima, vecina.

Al revisar las cámaras de seguridad de varias viviendas, las autoridades lograron identificar y a arrestar a los hermanos Cristian Franchi Torres, de 26 años, y Andry Alberto Torres, de 37, quienes este jueves comparecieron ante la corte, acusados de allanamiento de morada y resistencia al arresto.

A ambos se les negó el derecho a fianza. Asimismo, una investigación adicional reveló numerosas conversaciones entre los dos arrestados días previos al robo, en las que intercambiaron información e imágenes de la vivienda.