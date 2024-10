Declaran culpable de asesinato a mujer de Florida por dejar morir a su novio dentro de una maleta

“Sí, eso es lo que haces cuando me asfixias”, dijo Boone en uno de los videos que grabó con el celular esa noche, según el informe de su detención. “Oh, eso es lo que yo siento cuando me engañas”.

Según el informe de la autopsia, Torres tenía rasguños en la espalda y el cuello y contusiones en el hombro, el cráneo y la frente por traumatismo causado por objeto contundente, así como un corte cerca del labio roto.

Boone había pasado por varios abogados desde su detención, lo que contribuyó al retraso de su juicio, que duró 10 días.

Su sentencia está prevista para el 2 de diciembre y se enfrenta a cadena perpetua.

Michael Schneider, periodista de The Associated Press en Orlando, contribuyó a este despacho. Kate Payne es miembro de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa de servicio nacional sin ánimo de lucro que coloca a periodistas en redacciones locales para que reporten sobre temas que reciben poca cobertura.

