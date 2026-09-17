Aeropuerto de La Habana anuncia cierre temporal en medio de falta de combustible y trabajos en pista

El Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana afronta este miércoles 16 de septiembre una jornada marcada por varias restricciones operativas: un cierre completo de 30 minutos , trabajos que afectarán parcialmente una pista y una calle de rodaje y la indisponibilidad temporal de sistemas utilizados durante las aproximaciones.

A estas limitaciones se suma otro problema que se arrastra desde finales de agosto: el principal aeropuerto cubano continúa oficialmente con el combustible Jet A-1 declarado como “no disponible” , según un NOTAM vigente.

Los avisos aeronáuticos consultados establecen diferentes períodos y motivos para cada afectación, por lo que no existe evidencia en los propios NOTAM de que el cierre temporal del aeropuerto sea consecuencia de la escasez de combustible .

Se trata de dos problemas operativos que coinciden este miércoles en el José Martí.

El NOTAM A3213/26 establece el cierre completo del aeródromo durante media hora.

Un avión de Turkish Airlines se prepara para despegar en el Aeropuerto Internacional José Martí, el lunes 9 de febrero de 2026, en La Habana, Cuba. (AP Foto/Ramón Espinosa)

10:30-11:00 UTC.

En horario de Cuba:

6:30-7:00 de la mañana.

Durante esos 30 minutos el aeropuerto estará cerrado para las operaciones contempladas por el aviso.

Sin embargo, esto no significa que el José Martí permanezca cerrado durante todo el día.

Después de las 7:00 a.m. entrarán en vigor otras limitaciones relacionadas principalmente con trabajos en la infraestructura aeroportuaria.

Las restricciones continuarán hasta las 4:00 p.m.

Aunque el cierre total es únicamente de 30 minutos, otras afectaciones permanecerán activas hasta las 20:00 UTC, equivalentes a las 4:00 de la tarde en Cuba.

Uno de los avisos, identificado como A3215/26, establece el cierre de una sección de la calle de rodaje A entre la calle C y la pista 06.

Esto limita temporalmente determinados movimientos de las aeronaves dentro del aeropuerto, aunque no supone por sí mismo el cierre completo de todas las operaciones.

Trabajos obligan a desplazar el umbral de la pista 06

Otra de las modificaciones más relevantes afecta directamente a la pista 06.

El NOTAM A3214/26 establece un desplazamiento temporal de 1.340 metros del umbral de esa pista debido a la presencia de trabajadores y equipos en el área.

En términos prácticos, esto significa que una parte de la pista no estará disponible para determinadas operaciones.

Las distancias declaradas quedan reducidas temporalmente a aproximadamente 2.660 metros, según la información incluida en el aviso.

¿Qué significa desplazar el umbral de una pista?

El umbral marca el punto a partir del cual una aeronave puede utilizar normalmente la pista para aterrizar.

Cuando ese punto se desplaza, los aviones disponen de una distancia menor para determinadas maniobras.

Eso no significa automáticamente que todos los vuelos deban ser cancelados.

Cada compañía y tripulación debe determinar, de acuerdo con las características de la aeronave, peso, condiciones meteorológicas y otros factores operacionales, si la distancia disponible permite realizar la operación dentro de los márgenes establecidos.

El ILS de la pista 06 también estará afectado

Las restricciones alcanzan además uno de los sistemas utilizados durante las aproximaciones.

El NOTAM A3223/26 declara temporalmente fuera de servicio la senda de planeo del ILS correspondiente a la pista 06, identificada como IHA y con frecuencia de 329,6 MHz.

El ILS —Instrument Landing System— proporciona referencias electrónicas que ayudan a las tripulaciones durante determinadas aproximaciones instrumentales.

La afectación está prevista hasta las 20:00 UTC, es decir, las 4:00 p.m. en Cuba.

El sistema PAPI tampoco estará disponible

A ello se suma el NOTAM A3216/26.

Este aviso establece que el PAPI de la pista 06 estará fuera de servicio debido al desplazamiento temporal del umbral.

El PAPI —Precision Approach Path Indicator— es un sistema de luces que ofrece al piloto una referencia visual para determinar si la aeronave mantiene el ángulo adecuado durante la aproximación final.

No debe confundirse con todo el sistema de luces de aproximación de un aeropuerto.

Su indisponibilidad supone una limitación adicional, pero tampoco equivale automáticamente al cierre de la pista para todas las operaciones.

El otro problema: no hay Jet A-1 disponible

Mientras se desarrollan estas restricciones, continúa activo un aviso completamente diferente.

El NOTAM A3054/26, vigente desde el 31 de agosto, establece:

“JET A1 FUEL NOT AVBL”.

En español:

“Combustible Jet A-1 no disponible”.

El aviso tiene vigencia prevista hasta el 1 de octubre de 2026 a las 04:00 UTC, salvo que sea modificado, sustituido o cancelado antes.

El Jet A-1 es uno de los combustibles utilizados habitualmente por la aviación comercial.

¿Significa esto que no pueden llegar aviones a La Habana?

No necesariamente.

La falta de combustible disponible en el aeropuerto no significa automáticamente que todos los vuelos internacionales deban ser cancelados.

Las aerolíneas pueden adaptar sus operaciones mediante diferentes estrategias.

Una posibilidad consiste en cargar en el aeropuerto de origen suficiente combustible para realizar el vuelo de ida y posteriormente continuar la operación sin repostar normalmente en La Habana, siempre que los cálculos operacionales lo permitan.

Otra alternativa es realizar una escala técnica en otro aeropuerto para abastecerse.

Las decisiones dependen de cada compañía, del tipo de avión, la ruta, el peso y las reservas reglamentarias necesarias.

Las aerolíneas no deben contar con repostar normalmente en La Habana

Lo que sí implica el NOTAM es que una compañía no debe planificar su operación contando con la disponibilidad normal de Jet A-1 en el José Martí mientras el aviso continúe vigente.

Eso obliga a incorporar la restricción al despacho y planificación de los vuelos.

La situación puede aumentar la complejidad y los costos de las operaciones hacia Cuba, especialmente para vuelos de largo alcance.

La alerta de combustible comenzó antes

El problema no comenzó este miércoles.

El A3054/26 sustituyó al A2713/26, que ya advertía durante agosto sobre la indisponibilidad de Jet A-1.

Cuba había enfrentado una situación similar a comienzos de 2026, cuando avisos aeronáuticos advirtieron de problemas de abastecimiento en varios aeropuertos internacionales del país.

En aquel momento, algunas aerolíneas modificaron su planificación para garantizar que sus aeronaves dispusieran del combustible necesario.

Dos problemas simultáneos, pero diferentes

Este punto resulta fundamental para interpretar correctamente los avisos.

Por una parte:

el Jet A-1 permanece declarado como no disponible.

Por otra:

existen trabajos y restricciones temporales en la infraestructura del aeropuerto.

Los NOTAM descritos no establecen que el cierre de 30 minutos o los trabajos de la pista 06 hayan sido provocados por la falta de combustible.

El aviso relacionado con el desplazamiento del umbral sí menciona la presencia de personal y equipos trabajando en el área.

Por tanto, vincular directamente ambos problemas como causa y efecto no estaría respaldado por la información disponible.

Una jornada complicada para el principal aeropuerto cubano

La coincidencia de las restricciones aumenta, sin embargo, la complejidad operacional del José Martí.

Durante este miércoles convergen:

un cierre completo de 30 minutos,

una calle de rodaje parcialmente cerrada,

un umbral desplazado 1.340 metros,

una reducción de la distancia disponible en la pista 06,

la senda de planeo del ILS fuera de servicio,

el PAPI de esa pista indisponible

y

la falta declarada de combustible Jet A-1.

Cada limitación tiene implicaciones diferentes, pero en conjunto obligan a las compañías aéreas y tripulaciones a prestar especial atención a la planificación de sus operaciones.

No se ha anunciado un cierre prolongado del José Martí

También es importante evitar una interpretación errónea de los avisos.

No existe en la información proporcionada un anuncio de cierre del aeropuerto durante todo el día.

El cierre completo descrito es de:

6:30 a.m. a 7:00 a.m., hora de Cuba.

Las restricciones posteriores afectan determinadas instalaciones y procedimientos hasta aproximadamente las 4:00 p.m.

Por tanto, hablar simplemente de “cierre del Aeropuerto de La Habana” sin explicar la duración podría generar la impresión incorrecta de una suspensión general de operaciones.

La conectividad cubana atraviesa un momento complejo

Las limitaciones coinciden con un año difícil para la aviación vinculada con Cuba.

Varias compañías han reducido frecuencias, suspendido temporalmente determinadas conexiones o modificado operaciones.

A ello se han sumado los problemas de combustible y las dificultades económicas generales que enfrenta el país.

En este contexto, la disponibilidad de Jet A-1 resulta especialmente relevante porque puede afectar directamente la planificación y el costo de los vuelos internacionales.

Qué deben revisar los pasajeros

Los viajeros con vuelos programados desde o hacia La Habana deben consultar directamente con su aerolínea antes de trasladarse al aeropuerto.

Las restricciones aeroportuarias no significan que todos los vuelos estén cancelados, pero pueden provocar modificaciones operacionales dependiendo del horario y de las necesidades específicas de cada compañía.

Las aerolíneas son las que pueden confirmar:

horarios,

posibles retrasos,

cancelaciones,

cambios de aeronave

o escalas técnicas adicionales.

La situación puede cambiar mediante nuevos NOTAM

Los NOTAM son avisos operacionales y pueden ser modificados, sustituidos o cancelados.

Por ello, la situación descrita corresponde a los avisos vigentes para este miércoles.

Una extensión de los trabajos, la recuperación de algún sistema o un cambio en la disponibilidad de combustible podría generar nuevas notificaciones.

Cierre breve, restricciones durante horas y combustible no disponible

La situación del José Martí puede resumirse en tres puntos principales:

1. CIERRE TOTAL:

De 6:30 a.m. a 7:00 a.m., hora de Cuba.

2. RESTRICCIONES OPERATIVAS:

Determinadas afectaciones de pista, rodaje, ILS y PAPI se extienden hasta aproximadamente las 4:00 p.m.

3. COMBUSTIBLE:

El Jet A-1 continúa oficialmente declarado como “no disponible” mediante un NOTAM cuya vigencia alcanza, en principio, hasta comienzos de octubre.

No existe información en los avisos descritos que atribuya el cierre temporal a la falta de combustible.

El José Martí enfrenta así dos dificultades simultáneas pero distintas: escasez de Jet A-1 y trabajos temporales sobre su infraestructura aeroportuaria.

Información en desarrollo.