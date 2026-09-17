Marco Rubio le da un duro GOLPE a la Industria del níquel en CUBA

Estados Unidos anunció este jueves una nueva ronda de sanciones contra ocho entidades y tres personas vinculadas al Gobierno cubano , en una ofensiva que concentra las medidas en dos áreas consideradas estratégicas por Washington: la infraestructura tecnológica de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y la industria estatal del níquel .

Las nuevas designaciones forman parte del programa creado mediante la Orden Ejecutiva 14404 , firmada el 1 de mayo de 2026 por el presidente Donald Trump y que permite imponer sanciones contra personas y entidades relacionadas con determinados sectores de la economía cubana, entre ellos defensa, energía, metales, minería y servicios financieros.

La medida incorpora cuatro centros relacionados con investigación y desarrollo militar y cuatro estructuras vinculadas a la explotación, investigación y servicios de la industria del níquel. También alcanza personalmente a tres directivos de los centros militares.

La primera parte de la nueva ronda apunta directamente a estructuras relacionadas con las FAR.

SIMPRO — Centro de Investigación y Desarrollo de Simuladores

CIDNAV — Centro de Investigación y Desarrollo Naval

CIDAI — Centro de Investigación y Desarrollo de Armamento de Infantería

GELCOM — Centro de Investigación y Desarrollo Grito de Baire.

Las cuatro entidades mantienen funciones relacionadas con tecnología, entrenamiento, investigación, electrónica o desarrollo de capacidades militares.

No son organizaciones desconocidas para Washington.

SIMPRO, CIDNAV, CIDAI y GELCOM ya aparecían en la lista estadounidense de entidades restringidas directamente relacionadas con los sectores cubanos de defensa y seguridad.

¿Qué hace SIMPRO?

SIMPRO está vinculado con el desarrollo de simuladores y tecnologías destinadas al entrenamiento militar.

Este tipo de sistemas permite reproducir escenarios de operación y entrenamiento sin necesidad de utilizar permanentemente equipos reales.

Washington considera este tipo de infraestructura parte del soporte tecnológico que permite mantener y desarrollar capacidades de las fuerzas armadas cubanas.

CIDNAV y la Marina de Guerra Revolucionaria

CIDNAV desarrolla actividades relacionadas con investigación y tecnología naval.

La entidad aparece desde hace años identificada por Estados Unidos como una estructura directamente vinculada al sector de defensa cubano.

Su inclusión en el nuevo régimen de sanciones supone una medida adicional respecto de las restricciones que ya existían bajo otros instrumentos estadounidenses.

CIDAI y el desarrollo de armamento de infantería

El tercer centro es CIDAI, cuya propia denominación identifica su función:

Centro de Investigación y Desarrollo de Armamento de Infantería.

Estados Unidos también lo mantenía previamente dentro de su listado de entidades asociadas directamente con el sector militar cubano.

La nueva designación lo coloca ahora dentro del programa de bloqueo establecido mediante la Orden Ejecutiva 14404.

GELCOM y las comunicaciones militares

La cuarta estructura es GELCOM, identificada oficialmente en los listados estadounidenses como el Centro de Investigación y Desarrollo Grito de Baire.

Sus actividades están vinculadas con tecnologías electrónicas y de comunicaciones utilizadas dentro del aparato militar.

GELCOM también figuraba desde años atrás en las restricciones estadounidenses dirigidas contra entidades cubanas que prestan servicios directamente a los sectores de defensa y seguridad.

Tres directivos también quedan designados

Las medidas no se limitan a las instituciones.

Estados Unidos incluyó personalmente a tres directivos vinculados con los centros militares:

Joaquín Francisco Cancio Monteagudo, director general de SIMPRO.

Dioglis Pedrera Argüello, director general de CIDNAV.

Julio Hurtado Betancourt, director general de CIDAI.

Las designaciones individuales amplían el alcance de las restricciones más allá de las propias estructuras institucionales.

El segundo frente: el níquel cubano

La otra mitad de la nueva ronda se concentra en uno de los principales recursos minerales de Cuba.

Washington sancionó cuatro entidades vinculadas con diferentes etapas de la industria del níquel:

SERCONI

CEPRONIQUEL

CEDINIQ

y

PINARES S.A.

Las compañías desempeñan funciones que abarcan servicios tecnológicos, ingeniería, investigación y prospección geológica.

¿Por qué Washington apunta al níquel?

La estrategia estadounidense busca aumentar la presión sobre sectores capaces de generar divisas para el Estado cubano.

El níquel constituye históricamente uno de los principales productos minerales de exportación de Cuba.

Las nuevas medidas buscan limitar la capacidad de las estructuras sancionadas para operar dentro de circuitos financieros y comerciales vinculados directa o indirectamente con Estados Unidos.

Washington sostiene que los ingresos de esos sectores contribuyen al sostenimiento de las estructuras estatales cubanas.

SERCONI y los servicios para la industria

SERCONI presta servicios especializados y tecnológicos vinculados al sector del níquel.

Su inclusión muestra que las sanciones no están dirigidas únicamente contra empresas que extraen o comercializan directamente el mineral.

También alcanzan estructuras auxiliares que permiten mantener la actividad industrial.

CEPRONIQUEL y los proyectos de ingeniería

CEPRONIQUEL desarrolla actividades relacionadas con proyectos e ingeniería para la industria niquelífera.

Este tipo de estructura resulta relevante para la modernización, mantenimiento y desarrollo de instalaciones productivas.

La designación intenta restringir su acceso a determinadas relaciones financieras y comerciales internacionales bajo jurisdicción estadounidense.

CEDINIQ: investigación e innovación

CEDINIQ está vinculado con investigación y desarrollo tecnológico dentro de la industria.

Washington ha ido ampliando durante 2026 sus sanciones desde grandes empresas productoras hacia estructuras técnicas, científicas y logísticas que sostienen los sectores seleccionados.

La nueva ronda mantiene ese patrón.

PINARES S.A. y la búsqueda de nuevos yacimientos

La cuarta entidad minera designada es PINARES S.A.

Su actividad está relacionada con la prospección geológica y exploración de recursos minerales.

Eso coloca las sanciones no solamente sobre la producción actual, sino también sobre estructuras relacionadas con la identificación y eventual explotación futura de reservas.

¿Qué ocurre con los bienes de los sancionados?

Las consecuencias de una designación bajo este programa pueden ser significativas.

Cuando una persona o entidad queda bloqueada, sus bienes e intereses en bienes que se encuentren en Estados Unidos o bajo posesión o control de personas estadounidenses quedan sujetos a las restricciones correspondientes.

OFAC mantiene la Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) como uno de los principales instrumentos para aplicar este tipo de medidas.

La Orden Ejecutiva 14404 funciona paralelamente a las tradicionales Regulaciones para el Control de Activos Cubanos.

Las empresas controladas en 50% o más también pueden quedar afectadas

Existe además la conocida regla del 50% de OFAC.

Una entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, en un 50% o más de una o varias personas bloqueadas puede considerarse igualmente bloqueada aunque su nombre no aparezca individualmente en la lista.

Eso obliga a bancos y empresas a analizar no solamente los nombres de sus contrapartes, sino también sus estructuras de propiedad.

Advertencia para bancos y compañías extranjeras

La Orden Ejecutiva 14404 también incrementa los riesgos para determinados actores extranjeros.

OFAC ha advertido en sus orientaciones sobre Cuba que las personas y entidades no estadounidenses deben actuar con cautela al mantener relaciones con personas sancionadas bajo esta autoridad.

La exposición concreta depende de la naturaleza de la operación, las partes involucradas y las autorizaciones que puedan resultar aplicables.

Por ello, una designación no significa automáticamente que cualquier operación imaginable relacionada con Cuba esté prohibida para cualquier actor extranjero.

La nueva orden funciona junto al embargo existente

Otro punto importante es que la Orden Ejecutiva 14404 no reemplazó el sistema tradicional de sanciones contra Cuba.

OFAC explica expresamente que las prohibiciones y autorizaciones contenidas en las Cuban Assets Control Regulations (CACR) continúan vigentes.

Los dos regímenes funcionan en paralelo.

Esto permite a Washington aplicar medidas específicamente dirigidas contra personas y entidades determinadas además de las restricciones generales existentes.

Una campaña que comenzó en mayo

La nueva ronda forma parte de una estrategia que Washington ha ido ampliando durante 2026.

Desde mayo, diferentes designaciones han alcanzado estructuras vinculadas con:

las Fuerzas Armadas,

el sector energético,

la minería,

empresas estatales,

instituciones financieras

y familiares o personas vinculadas con altos dirigentes.

En junio, por ejemplo, OFAC añadió a nuevas personas relacionadas con la cúpula cubana bajo la misma Orden Ejecutiva 14404.

CUPET también terminó en la lista SDN

La presión estadounidense se ha extendido igualmente al sector petrolero.

El 11 de junio, OFAC incorporó a Unión Cuba-Petróleo (CUPET) a la lista SDN.

Esa medida convirtió a la principal empresa estatal petrolera cubana en uno de los objetivos centrales del nuevo programa.

Posteriormente se produjeron nuevas designaciones relacionadas con otros sectores estratégicos.

En septiembre las sanciones alcanzaron al Banco Exterior

El 3 de septiembre, Washington volvió a ampliar las medidas.

OFAC añadió, entre otros, al Banco Exterior de Cuba y a Fidel Ernesto Castro Calis, vinculado familiarmente con Raúl Castro.

La sucesión de rondas muestra que la administración estadounidense está utilizando la Orden Ejecutiva 14404 como un instrumento de presión selectiva sobre diferentes áreas de la economía y del aparato estatal cubano.

Ahora el foco vuelve a defensa y minería

La acción anunciada este jueves regresa directamente a dos sectores considerados estratégicos.

Por un lado:

investigación, simulación, tecnología naval, armamento y comunicaciones militares.

Por otro:

ingeniería, investigación, servicios y exploración vinculados al níquel.

El objetivo declarado por Washington es afectar las fuentes de recursos y capacidades que atribuye al Gobierno cubano.

Qué falta por conocer

Las designaciones dejan también varias interrogantes.

No se conoce públicamente qué activos concretos de las ocho entidades o tres personas podrían quedar bloqueados bajo jurisdicción estadounidense.

Tampoco se ha informado del volumen de operaciones internacionales que mantienen actualmente las empresas sancionadas.

El impacto práctico dependerá, además, de la exposición que cada entidad tenga al sistema financiero internacional y de la reacción de bancos, proveedores y socios extranjeros.

Una nueva capa de presión sobre La Habana

Con las designaciones de este jueves, Washington amplía nuevamente el alcance de su programa de sanciones sobre Cuba.

Esta vez, la medida no se concentra exclusivamente en grandes empresas estatales.

También alcanza centros técnicos especializados y a sus directivos, lo que apunta directamente a capacidades de investigación y desarrollo relacionadas con las fuerzas armadas.

Simultáneamente, el Gobierno estadounidense continúa estrechando el cerco financiero alrededor de la industria del níquel.

El balance de esta ronda es concreto:

ocho entidades,

tres directivos,

cuatro estructuras vinculadas al aparato militar

y

cuatro relacionadas con la industria del níquel.

La nueva acción confirma que la Orden Ejecutiva 14404 se ha convertido durante 2026 en uno de los principales instrumentos utilizados por Washington para ampliar la presión económica y financiera sobre estructuras específicas del Gobierno cubano.