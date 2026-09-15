Auto se estrella contra El Palacio de los Jugos en West Kendall y deja tres mujeres heridas

Un automóvil se estrelló este martes contra una sucursal de El Palacio de los Jugos en West Kendall, Miami-Dade, dejando tres mujeres heridas , daños en la estructura del establecimiento y una fuga de gas que obligó a movilizar a los equipos de emergencia.

Moments ago at El Palacio de los Jugos, located at 15110 SW 56th St., a vehicle allegedly driven by a grandmother who had just picked up her grandchild from school crashed through the restaurant. It is unknown at this time how many people may have been injured. We hope everyone… pic.twitter.com/UGW7JjE2PV

El accidente ocurrió aproximadamente a las 3:45 de la tarde en el restaurante ubicado en 15110 SW 56th Street , según informaron las autoridades.

Equipos de Miami-Dade Fire Rescue (MDFR) acudieron al establecimiento y, después de inspeccionar la zona, confirmaron daños en el edificio y detectaron una fuga de gas. La compañía encargada del suministro fue notificada inmediatamente.

Las autoridades confirmaron posteriormente que las tres eran mujeres y que una de ellas era la propia conductora del vehículo.

Una de las pacientes fue trasladada al HCA Florida Kendall Hospital como paciente de trauma.

Las otras dos fueron llevadas a hospitales del área para recibir atención médica.

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado información detallada sobre la gravedad específica de sus lesiones ni sus identidades.

El automóvil terminó contra el restaurante

El accidente ocurrió en plena tarde, cuando el vehículo impactó directamente contra la estructura del conocido establecimiento de comida cubana.

Las imágenes difundidas desde el lugar muestran importantes daños en la zona afectada.

La colisión obligó a los equipos de emergencia a asegurar rápidamente el establecimiento debido a un segundo peligro:

una fuga de gas.

Miami-Dade Fire Rescue confirmó que los rescatistas detectaron la fuga después de llegar al lugar y notificaron inmediatamente a la compañía correspondiente.

Una de las heridas era la conductora

Las primeras informaciones no aclaraban si las personas hospitalizadas estaban dentro del automóvil o del establecimiento.

Posteriormente se confirmó que una de las tres mujeres heridas conducía el vehículo que terminó impactando el restaurante.

Por ahora no se ha precisado dónde se encontraban exactamente las otras dos mujeres en el momento del choque.

Tampoco se ha informado si eran clientas, trabajadoras del establecimiento o acompañantes de la conductora.

¿Qué provocó el accidente?

Esa continúa siendo la principal interrogante.

Las autoridades no han determinado públicamente qué provocó que la conductora perdiera el control y terminara impactando contra El Palacio de los Jugos.

No se ha informado oficialmente de:

una falla mecánica,

una emergencia médica,

una confusión entre el acelerador y el freno

o cualquier otra posible causa.

Por tanto, cualquier explicación sobre el origen del accidente sería por ahora especulativa.

Versión en redes sobre una abuela y su nieto

La cuenta de Instagram Only in Dade, que difundió imágenes del incidente, señaló que la conductora sería una abuela que acababa de recoger a su nieto de la escuela.

Sin embargo, esa versión no ha sido confirmada oficialmente por Miami-Dade Fire Rescue ni por las autoridades policiales.

Los reportes oficiales disponibles únicamente confirman que una de las tres mujeres hospitalizadas era la conductora.

Una fuga de gas complicó la emergencia

El impacto no solamente provocó daños físicos en el establecimiento.

Los bomberos detectaron una fuga de gas, una circunstancia que elevó inmediatamente el nivel de riesgo de la emergencia.

Las fugas de este tipo requieren asegurar el área y controlar posibles fuentes de ignición hasta que pueda interrumpirse el suministro.

La compañía de gas fue notificada para responder al incidente.

No se ha informado de una explosión ni de un incendio provocado por la fuga.

El Palacio de los Jugos, un clásico de la comunidad cubana

El accidente ocurrió en uno de los establecimientos más reconocidos dentro de la gastronomía cubana del sur de Florida.

El Palacio de los Jugos nació en Miami en 1977 y se convirtió con el paso de las décadas en una cadena estrechamente asociada con la comunidad cubana.

Sus establecimientos son conocidos por ofrecer productos tradicionales como:

jugos tropicales, chicharrones, arroz congrí, carnes, frutas y comida criolla cubana.

La cadena cuenta actualmente con diferentes ubicaciones en Miami-Dade.

El local afectado está en West Kendall

El establecimiento impactado este martes está situado en:

15110 SW 56th Street, Miami-Dade.

La ubicación forma parte del área de West Kendall y se encuentra sobre una de las arterias comerciales del oeste del condado.

El accidente generó una amplia presencia de vehículos de emergencia mientras los bomberos inspeccionaban los daños y trabajaban para controlar los riesgos asociados con la fuga.

Otros vehículos han terminado dentro de negocios en Miami-Dade

Este tipo de accidente ha protagonizado varios incidentes recientes en el sur de Florida.

En agosto, un automóvil terminó contra un salón de belleza en Miami-Dade.

Meses antes, otro conductor perdió el control de su vehículo en las inmediaciones del restaurante Versailles y atropelló a dos personas.

Cada caso presenta circunstancias diferentes y no existe información que permita establecer una relación entre esos accidentes y el ocurrido este martes.

El Palacio de los Jugos también ha registrado tragedias en sus inmediaciones

En enero de 2024, un ciclista murió atropellado frente a otra sede de El Palacio de los Jugos, ubicada sobre Coral Way.

Aquel caso no estuvo relacionado con la operación del restaurante, pero convirtió otra de las sucursales de la cadena en escenario de una emergencia vial.

El incidente de West Kendall vuelve ahora a colocar al conocido negocio cubano en las noticias, esta vez después de que un vehículo terminara impactando directamente contra el edificio.

Tres hospitalizadas y muchas preguntas

Hasta el momento, el balance confirmado es:

tres mujeres heridas,

una de ellas identificada como la conductora,

una paciente trasladada como caso de trauma,

daños en el restaurante

y una fuga de gas.

La investigación deberá determinar ahora por qué el automóvil terminó contra el establecimiento.

Las autoridades tampoco han informado si la conductora podría enfrentar alguna citación o cargo relacionado con el accidente.

Mientras tanto, continúa pendiente una actualización sobre el estado de salud de las tres mujeres hospitalizadas.

Información en desarrollo.