La camiseta de la víctima presentaba un agujero en la zona del hombro por donde entró una de las balas que no fue retirada por los médicos porque no dañó ningún tendón ni tampoco ningún músculo. Residentes del parque de casa móviles informaron que este no es el primer crimen que se reporta en la zona y que en la mayoría de los casos muchas personas que son testigos de estos violentos incidentes no dan información a las autoridades.

Balean a un cubano recién llegado a Miami cuando le intentaban robar su auto

El crimen se reportó este domingo después de las 7 de la mañana en el sector de casa móviles localizado en la 76 St y la 27 avenidad del noroeste de Miami dade. La víctima informó que solo hace 3 años llegó de Cuba y nunca se imaginó que saliendo de su casa para el trabajo en un almacén se convertiría en víctima de unos encapuchados.