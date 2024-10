Aunque Milton ya se fue, dejó a millones sin electricidad y al menos 8 muertos en Florida

Un aparente tornado provocado por el huracán Milton arrancó el toldo de un establecimiento de la cadena 7-Eleven, el 9 de octubre de 2024, en Cabo Coral, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier) Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved.

Joe Lindquist, de 32 años, residente en St. Petersburg, camina sobre ladrillos caídos junto a una grúa que colapsó en la 1st Avenue South, cerca de las oficinas del diario Tampa Bay Times, en St. Petersburg, Florida, el 10 de octubre de 2024, tras el paso del huracán Milton por la zona. (Chris Urso/Tampa Bay Times vía AP) Tampa Bay Times

Un vehículo sumergido en una inundación tras el paso del huracán Milton, el jueves 10 de octubre de 2024, en Progress Village Community, en el condado de Hillsborough, Florida. (Jefferee Woo/Tampa Bay Times vía AP) Tampa Bay Times

Christian Burke, en la puerta de su casa, donde tiene previsto esperar el paso del huracán Milton junto a su madre y su tía, en un tercer piso con vistas a la bahía de Tampa, en Gulfport, Florida, el 9 de octubre de 2024. (AP Foto/Rebecca Blackwell) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

El techo del Tropicana Field, el estadio de los Rays de Tampa Bay de la MLB, parece mostrar graves daños tras el paso del huracán Milton, el 10 de octubre de 2024, en St. Petersburg, Florida. (Chris Urso/Tampa Bay Times vía AP) Tampa Bay Times

Max Watts, de Buford, Georgia, camina por un estacionamiento para revisar un tráiler estacionado en el exterior del hotel donde espera el paso del huracán Milton con otros compañeros, el 9 de octubre de 2024, en Tampa, Florida. (AP Foto/Julio Cortez) Copyright 2024 The Associated Press All Rights Reserved