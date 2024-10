Más de 1,5 millones de clientes quedan sin electricidad en Florida tras llegada de huracán Milton

Un tráfico denso circula hacia el norte en la Interestatal 75 mientras la gente evacúa la zona de Tampa Bay antes de la llegada del huracán Milton la tarde del 7 de octubre de 2024 en Ocala, Florida. (AP Foto/Julio Cortez) Copyright 2024 The Associated Press All Rights Reserved

Ron Rook, quien dijo que buscaba a personas que necesitaran asistencia o ayudar a despejar escombros, camina entre las calles desiertas en el centro de Tampa, Florida, mientras el huracán Milton se aproxima a la zona, el miércoles 9 de octubre de 2024. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Max Watts, oriundo de Buford, Georgia, camina por un estacionamiento para revisar un tráiler estacionado fuera del hotel en el que espera el paso del huracán Milton, el miércoles 9 de octubre de 2024, en Tampa, Florida. (AP Foto/Julio Cortez)

El director de proyecto de Duke Energy Tiger Yates, abajo en el centro, camina entre los cientos de camiones para reparaciones eléctricas el 8 de octubre de 2024 en The Villages, Florida, antes del huracán Milton. (Stephen M. Dowell/Orlando Sentinel via AP)

Melvin Lee Hicks, un indigente, se cubre con una sábana cerca de un hotel cercano en un estacionamiento del centro de Tampa, Florida, ante la aproximación del huracán Milton, el miércoles 9 de octubre de 2024. (AP Foto/Rebecca Blackwell)