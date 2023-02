Así fue la reacción de conductor acusado de atropellar a adolescente en Miami tras escuchar su sentencia

“No es justo, no es justo, no es justo”, dijo José Fimia al escuchar la sentencia que lo mantendrá tras las rejas durante cuatro años por atropellar mortalmente a Diani Gómez Sánchez el 15 de mayo del año 2021.

La adolescente fue reportada como desaparecida, después de que saliera a trotar y no regresara a casa.

Durante el juicio se conoció que el acusado abandonó el lugar y regresó, confiado en que solo había golpeado la defensa.

El juez le preguntó si se había quedado dormido mientras conducía.

“Yo sentí que la carretera se me bajó, no sé si fue que se me bajó el azúcar o algo, todo fue muy confuso”, relató el acusado.

Con palabras entre entrecortadas, la madre de la víctima, Claudia Sánchez, no contuvo sus emociones al dirigirse a Fimia.

“Estoy destruida, me destruiste mi vida por completo. Todos los días pasa así, afecta mi trabajo, mi niño chiquito sigue esperando a mi hija, ella se iba a graduar en el 2024, pero mira…”, dijo la madre de la víctima.

Mientras la madre hablaba, el acusado se mantenía cabizbajo, escuchando su discurso.

“Mi hija sigue viviendo en mí y no es justo que se quede sólo así, como un gatito o un perrito, no, es un ser humano con futuro como podría ser alguien de aquí”, agregó Claudia Sánchez.

En su momento, Fimia se disculpó con la familia de la víctima.

“Yo entiendo a la señora, el dolor que ella está pasando, pero yo no hice nada con intención, yo lo siento, lo entiendo”, dijo José Fimia.

Tras emitir sentencia, el juez de dirigió a la madre de la víctima.

“Sé que es difícil porque sé que el señor Fimia no se despertó este día con ganas de matar a alguien, lo entiendo. Entiendo que fue un accidente. Traté de concentrarme en el hecho de que él mató a su hija, señora Sánchez, pero lo que mató a su hija fue el accidente y no que él se fuera”, dijo el magistrado Miguel M. De La O.

Y aunque la madre de la víctima no estuvo de acuerdo con la sentencia, el juez le indicó que ninguna condena le traería de regreso la vida de su hija.