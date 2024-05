Arrestan a pareja de Miami acusados de prostituir a dos mujeres que trajeron desde Cuba y retenerles sus pasaportes

“En vez de ponerlas a trabajar de bailarinas lo que le dicen es que iban a trabajar en prostitución, ellas no estaban de acuerdo con esto, pero por necesidad tuvieron que hacerlo por lo menos una semana, antes que se cansaron y nos llamaron”, añadió Mike Vega.

“Los dos arrestados le dicen si tú quieres tu pasaporte tienes que pagarme los que me debes, que son de $10.000 a $12.000”, continuó el portavoz policial.

Escalante habría fotografiado a las víctimas en poses provocativas para publicarlas en un portal web de prostitución, con el fin de que las mujeres trabajaran los siete días de la semana con cuatro a cinco clientes diarios.

“Las dos víctimas no van a enfrentar cargos por lo que hayan hecho, sino es una información que nosotros necesitábamos para ponerle un pare a este incidente”, contó Mike Vega.

Las autoridades revisaron el apartamento de los acusados, ubicado en la avenida 43 y la novena terrace del noroeste de Miami, donde encontraron $9.000 en efectivo, ocho teléfonos móviles, tres computadoras y otros equipos que fueron incautados.

“Cuando entrevistamos a los arrestados, él no quiso hablar con nosotros, la mujer sí, pero nos enteramos que el pasaporte de una de las víctimas estaba en la casa de un familiar del hombre”, agregó Vega.

Luis Ariel Escalante compareció ante la corte este miércoles, acusado de tráfico humano con propósito sexual, prostitución con fines económicos y prostitución dirigida desde otro lugar. Se le negó el derecho a fianza.

Vicenta Polanco también enfrenta los mismos cargos y tras escuchar su lectura, hizo una petición a la jueza.

“Yo quisiera ver si me podían dejar a ir a la casa a cuidar a mi hijo, porque él está con sus abuelos en este momento, y yo tengo que hacerme cargo de él, porque yo soy el sustento de mi hogar, y así me dejan esclarecer este problema que es un mal entendido, yo jamás he tenido un problema desde que vivo en este país”,dijo Vicenta Polanco, acusada.

Polanco también permanecerá recluida en la cárcel del condado sin derecho a fianza. Por su parte, las autoridades no descartan que existan otras víctimas.

“Pensamos que pueden haber más víctimas allá afuera que pudieron haber sido traídas a los Estados Unidos y forzadas a hacer a este tipo de trabajo”, concluyó el vocero policial. El caso continúa bajo investigación.