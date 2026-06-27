americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Carín León, ganador del Grammy y Latin Grammy, dará gran concierto en estadio del Inter Miami

MIAMI (AP) — Carín León ve la Copa del Mundo como un suceso que une a distintas culturas. Quiere que su música sea vista de la misma manera.

El cantante mexicano Carín León habla en el Estadio Nu del Inter Miami, el jueves 25 de junio de 2026 (AP Foto/Tim Reynolds)
El cantante mexicano Carín León habla en el Estadio Nu del Inter Miami, el jueves 25 de junio de 2026 (AP Foto/Tim Reynolds) AP

León es un gran aficionado del Mundial y del Real Madrid. Y no puede creer que haya podido conocer al copropietario del Inter Miami e ícono del fútbol David Beckham.

El domingo, el cantautor mexicano se convertirá en la primera persona en encabezar un concierto en el estadio del Inter Miami —la cancha recién inaugurada donde juega Lionel Messi.

“Ser el primero en tocar en este estadio icónico —es nuevo, pero ya es icónico por el equipo— lo asumo con mucha responsabilidad", dijo León a The Associated Press en una entrevista. "Para mí, es como un gran partido de fútbol y quiero inspirar a muchos nuevos artistas de mi género y de todos los géneros que son nuestras raíces para que vean que nada es imposible. Venimos aquí, a este gran escenario, a hacer historia con la música con la que crecimos”.

León ha ganado el Grammy dos años consecutivos en la categoría de Mejor Álbum de Música Regional Mexicana, además de cuatro Latin Grammy. Sólo que, en su caso, resulta miope llamarlo simplemente un artista mexicano.

Tiene un poco de country. Un poco de rock. Quizá algo de reguetón. Ha tocado en Coachella y en el Grand Ole Opry. Está encaminado a convertirse en el primer artista latino en tener una residencia en el Sphere de Las Vegas, con presentaciones programadas en septiembre.

Su atractivo abarca de todo, y por eso el Inter Miami quería a alguien como él para ser el primer espectáculo en la casa de los actuales campeones de la MLS.

“Hubo un tiempo en que iba a hacer música porque era lo que estaba de moda en ese momento, y entonces no me pasaba nada", relató León. "Hubo un tiempo en que iba a dejar la música. Pero en dos semanas volví, porque soy músico. Decidí hacer lo que amo, lo que amo, lo que me gusta, lo que siento, lo que me hacía feliz. Nunca hice música por dinero ni para ser famoso”.

Lanzó algunas canciones de las que no se esperaba que fueran un éxito, y los fanáticos no se cansaban de escucharlas.

“Ahí fue cuando supe que sólo tenía que ser honesto con la música. Y ahora prefiero marcar tendencia antes que andar buscando cuál es la tendencia”.

Ese enfoque le ha abierto incontables puertas —incluida la que conduce desde el vestuario de Messi hasta la cancha donde juega. Y León no pasa por alto que los aficionados al fútbol en Miami no tendrán partidos de la Copa del Mundo para ver la noche del domingo cuando él suba al escenario.

Sólo hay un partido en el calendario del torneo del domingo, y es por la tarde.

“Estoy muy feliz por lo que hemos logrado. Me siento orgulloso de estar aquí, en la casa del Inter Miami, la casa de Messi, la casa de David Beckham", expresó. "Poner mi nombre junto a esos nombres es algo increíble para mí, algo que todavía no puedo creer”.

___

Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Esta combinación de fotos muestra al francés Kylian Mbappé, al argentino Lionel Messi y al noruego Erling Haaland durante sus respectivos encuentros del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026 (AP Foto/Derik Hamilton, left, Ashley Landis, y Pamela Smith)

Messi, Mbappé y Haaland deslumbran durante el mismo día en el Mundial

Lionel Messi celebra tras anotar un gol para Argentina en el partido contra Austria en el partido por el Grupo J del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Jessica Tobias)

Histórico: Messi bate el récord de goles en Mundiales contra Austria

Destacados del día

LA MENTIRA DE LA MISIÓN VIVIENDA: Las casas y edificios entregados por Hugo Chavez y Maduro quedaron destruidas

LA MENTIRA DE LA MISIÓN VIVIENDA: Las casas y edificios entregados por Hugo Chavez y Maduro quedaron destruidas

Cubanos desaparecidos tras terremotos en Venezuela: al menos 32 reportados en plataformas de búsqueda

Cubanos desaparecidos tras terremotos en Venezuela: al menos 32 reportados en plataformas de búsqueda

Policías venezolanos buscan sobrevivientes entre los escombros en La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026, dos días después del doble sismo que remeció el país. (AP Foto/Ariana Cubillos)

Edificios antiguos y construcción deficiente hicieron a Venezuela vulnerable a terremotos

Cubano acusado en Miami por certificados médicos falsos para facilitar ciudadanías sin examen de inglés

Cubano acusado en Miami por certificados médicos falsos para facilitar ciudadanías sin examen de inglés

Residentes y rescatistas buscan entre los escombros dos días después de un sismo que remeció La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026. (AP Foto/Juan Pablo Arraez)

Se reduce la ventana de tiempo para rescatar sobrevivientes en Venezuela tras 2 sismos mortales

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter