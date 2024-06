Anciano de origen cubano acusado de robar más de 200 dólares en productos de una farmacia Walgreens

Cuando el agente le revisó los bolsillos, encontró en ellos algo que no esperaba.

“Tenía varias pastillas que no eran de él, pero estamos hablando de pastillas que son de prescripción”, agregó Mike Vega.

Tras su comparecencia en la corte, a Orlando Hernández Acosta se le impuso una fianza de $5,500 y una medida de libertad bajo palabra.

“Así como también le ordeno, señor, mantenerse alejado de la farmacia Walgreens que queda en el 2700 de West Flagler, así como también debe mantenerse alejado de la farmacia Walgreens que queda en el 1201 SW de la 1 primera calle en Florida. Usted tiene que mantenerse alejado de esos lugares, ¿me ha entendido?” (Traducción del audio de la corte).

El implicado, que actualmente es un desamparado, posee un historial criminal que data del año 1992, cuando fue imputado por homicidio involuntario por conducir bajo influencia.

“Lo que dice su abogada es que usted es un hombre mayor de 72 años que camina con andadera y lo que necesita es un programa para ayudarlo a mantenerse fuera de las calles. Lo que dice la fiscalía es que usted también tiene antecedentes en los condados Hillsborough y Osceola”. (Traducción del audio de la corte).

En las cercanías del Walgreens donde ocurrió el robo, algunos residentes indicaron que frecuentemente veían al hombre en las calles en las que, según ellos, viven muchos desamparados.

“Esta zona hay pura gente desamparada con vicios y esas cosas. Empiezan a gritar y dicen cosas que no deberían decir, pero, claro, uno no le para porque sabemos que están endrogados así”, dijo Ana Jiménez, residente del área.

“En casos así yo mejor me aparto, me voy, ni me paro con ellos, porque es peligroso también”, dijo María Martínez, residente del área.

Según las autoridades, quienes cometen este tipo de delitos, suelen ser reincidentes.

“Sabemos que estás personas se dedican a ir a los pasillos y robar pasti