Mezcal mexicano, alegría de béisbol venezolano y más fotos de la semana en Latinoamérica y el Caribe

Trabajadores produjeron mezcal en una destilería del estado de Oaxaca, en medio de un auge de la bebida alcohólica mexicana que ha traído beneficios económicos para muchos productores locales, pero que también ha provocado un aumento de los costos ambientales.