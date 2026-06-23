México ya clasificado aspira a perfección inédita en fase de grupos del Mundial ante Chequia

Javier Aguirre, técnico de México, hace un gesto durante el partido inaugural de la Copa del Mundo ante Sudáfrica, el jueves 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca (AP Foto/Natacha Pisarenko) AP

México, que coorganiza el torneo junto a Canadá y Estados Unidos, ya está clasificado a la próxima ronda mundialista y tiene asegurado el liderato del Grupo A, pero quiere algo más: cerrar la fase de grupos con una campaña perfecta de tres triunfos en tres encuentros en una Copa del Mundo.

"Es muy importante, no es tangible pero es un objetivo primario, ser primeros del grupo. Eso permitirá continuar por lo menos un partido más en tu casa”, afirmó Aguirre en una rueda de prensa previa al compromiso. “Daremos todo en el terreno de juego para ganar y luego esperar al rival acá, en nuestra casa, en nuestro México”.

Es la primera vez que el “Vasco” Aguirre alude a la importancia de asegurar el primer puesto, ya que antes había minimizado su relevancia.

Con la clasificación garantizada, los mexicanos quieren ajustar piezas y saldrán a la cancha para un “partido perfecto”, aseveró el entrenador, quien reveló además que no se ha quedado del todo satisfecho con el desempeño mostrado anteriormente —pese a las dos victorias cosechadas por el cuadro mexicano, por 2-0 frente a Sudáfrica y 1-0 ante Corea del Sur.

“No hemos jugado bien los dos partidos que hemos ganado, no me he ido plenamente satisfecho", evaluó. “Mañana (queremos) si no hacer el partido perfecto, al menos jugar mejor”.

El entrenador consideró que está “muy tranquilo” con los 26 jugadores que tiene a su disposición y no dejó entrever la posible alineación para el miércoles, aunque sí adelantó que realizará “tres o cuatro cambios”.

Una de las principales interrogantes que genera intriga entre los aficionados es si finalmente estará en el arco el legendario Guillermo Ochoa, quien a los 40 años participa en su sexto Mundial (sólo ha tenido acción en tres). Ochoa, uno de los líderes del vestuario mexicano, anunció su retiro del equipo nacional una vez que concluya el torneo, por lo que muchos ven el partido ante los checos como una oportunidad de brindarle homenaje de despedida.

“Como no se los he dicho a los jugadores, no me atrevo a hacerlo público. Tengo que hablar primero con ellos, dar la alineación, ver quién juega, quién no juega. De momento, hemos entrenado cambiando mucho, incluida la portería”, afirmó Aguirre al abstenerse de contestar la pregunta sobre quién aparecerá de inicio en el arco.

Sobre su rival checo, el seleccionador resaltó que es un “equipo muy organizado, muy físico” y que ofrece peligro en la altura pero que también sabe "jugar el fútbol a nivel bajo”. No obstante, confía en la inyección de ánimo de jugar en el estadio Azteca, donde México nunca ha perdido un partido en Mundiales.

“El Azteca ha sido un fortín, espero que lo siga siendo”, matizó.

Por su parte, el seleccionador de República Checa, Miroslav Koubek, reconoció la ventaja de los anfitriones, pero dijo que el combinado checo, que está obligado a ganar y aún depende de otros resultados para avanzar a dieciseisavos, empleará fuerza máxima frente al Tri.

“Tenemos que enfocarnos en qué necesitamos hacer para ganar y conseguir los puntos necesarios; de lo contrario, estamos fuera”, dijo. “Los milagros sí ocurren y nada es imposible en el fútbol”.

Tras caer ante los surcoreanos y empatar ante los sudaficanos, Chequia tiene un solo punto en la llave. Simultáneamente, Corea del Sur y Sudáfrica jugarán en Monterrey, también en territorio mexicano.

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FUENTE: AP