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México y UE consolidan alianza con baja de aranceles y apertura de mercados ante presiones de Trump

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — México y la Unión Europea consolidarán el viernes una poderosa alianza con la firma de un acuerdo para ampliar el acceso a sus mercados y garantizar inversiones en medio de la turbulencia generada por la política de aranceles de la administración de Donald Trump.

El convenio, que amplía el tratado de libre comercio vigente desde hace dos décadas, será suscrito por la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, durante una cumbre bilateral que se realizará en el palacio de gobierno mexicano. En el evento también estará presente el jefe del Consejo Europeo, António Costa.

El acuerdo con la UE abrirá “otros horizontes” a las empresas mexicanas que se han visto golpeadas en los últimos años por las políticas proteccionistas de Washington, dijo Sheinbaum recientemente.

Sin embargo, la mandataria mexicana afirmó que para su gobierno la prioridad sigue siendo el tratado comercial de México con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que será sujeto a una revisión a partir de julio.

De igual forma para los 27 países que integran el bloque europeo, Estados Unidos continúa siendo su prioridad pese a los vaivenes de las relaciones comerciales.

Esta semana legisladores y Estados miembros de la UE llegaron a un acuerdo para aplicar un pacto comercial firmado en agosto pasado con Washington. La decisión se dio en medio de las amenazas de Trump que anunció que si la ratificación del tratado no se daba antes del 4 de julio impondría nuevos aranceles sobre los automóviles y camiones europeos.

El acuerdo contempla un tope arancelario de 15% sobre la mayoría de las importaciones europeas, mientras los aranceles sobre los productos industriales de Estados Unidos se reducirían a cero.

Relación renovada

Sobre el impacto que generará el acuerdo entre México y la UE, empresarios y especialistas estiman que los efectos comenzarán a sentirse en el primer año con la reducción de aranceles en más de 90% del comercio, nuevos proyectos en minerales críticos, mayor inversión europea y un impulso a sectores como la agroindustria, manufactura, energía, farmacéutica y servicios digitales.

Entre los productos agrícolas mexicanos que podrían verse beneficiados por el convenio están el plátano, el café, la miel, el azúcar, los espárragos, los tomates en conserva y el limón.

En la actualidad la UE es el tercer socio comercial de México después de Estados Unidos y China, y el segundo mayor mercado de exportación.

El gobierno de Sheinbaum se ha fijado como meta elevar las exportaciones hacia Europa en cuatro años para llevarlas de 23.800 millones de dólares a 32.100 millones de dólares.

FUENTE: AP

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