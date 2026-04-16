México y EEUU tendrán el 20 de abril la segunda ronda de conversaciones antes de revisión del T-MEC

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El secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, anunció el jueves que la segunda etapa de los diálogos bilaterales se iniciará con la visita a la Ciudad de México del principal negociador comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, para continuar las negociaciones que comenzaron el mes pasado.

Durante la conferencia presidencial matutina Ebrard detalló que en esta ronda se realizará una evaluación de las reglas de origen, la coordinación de las políticas comerciales entre los países y el reemplazo de las importaciones y se discutirá sobre las preocupaciones que tiene México en los casos del acero, el aluminio, la industria automotriz y el sector agropecuario.

Aunque México ha logrado sortear buena parte de los aranceles que Washington impuso el año pasado, los productos mexicanos no cubiertos por el T-MEC y los camiones medianos y pesados enfrentan un arancel de 25%. También está vigente un gravamen de 50% al acero, el aluminio y el cobre y una tarifa de 17% al tomate mexicano.

La presidenta Claudia Sheinbaum también tiene planeado reunirse con Greer durante su visita a la capital mexicana.

Las relaciones entre los socios del T-MEC se han visto perturbadas en el último año por las medidas arancelarias impuestas por Trump. Pese a las tensiones, las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos crecieron el año pasado 5,8% y se ubicaron en 534.874 millones de dólares, mientras que las importaciones estadounidenses hacia México subieron 1,2% y cerraron en 337.900 millones de dólares, según cifras del Departamento de Comercio estadounidense.

En medio de la turbulenta etapa, México y Canadá han avanzado conversaciones para fortalecer la cooperación en comercio y seguridad antes de la revisión del T-MEC.

En ese sentido, el ministro de Finanzas y Comercio de Canadá, Dominic LeBlanc, visitó a mediados de febrero la Ciudad de México para discutir con las autoridades mexicanas los planes de cooperación bilateral. Para el 7 y 8 de mayo viajará a Canadá una delegación mexicana encabezada por Ebrard para explorar oportunidades de inversión. FUENTE: AP