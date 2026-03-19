México: retienen a hija del excapo Zambada y abaten a 11 presuntos miembros del Cártel de Sinaloa

La retención de Mónica Zambada se registró en la localidad de El Salado, a las afueras de la ciudad de Culiacán, capital del estado de Sinaloa, que se ha convertido en el último año y medio en el epicentro de una ola de violencia por la cruenta lucha que mantienen dos bandos del Cártel de Sinaloa, dijo a The Associated Press una funcionaria federal que habló en condición de anonimato porque no está autorizada para declarar.

El Gabinete de Seguridad federal dijo en un comunicado que durante la operación la Secretaría de Marina realizó una intervención de un domicilio en Sinaloa relacionado con “una célula delictiva de la facción de ‘Los Mayos’ del Cártel de Sinaloa” donde fue apresado un presunto integrante de la organización, pero no ofreció detalles de su identidad.

Asimismo, se menciona en el escrito que durante la intervención se localizó una mujer que identificaron como “hija de un líder criminal” que “no cuenta con actividades delictivas ni mandamientos legales en contra por lo que fue liberada y entregada a sus familiares”.

En las redes sociales se difundieron videos de decenas de militares y policías fuertemente armados en los alrededores de una vivienda de Sinaloa donde también sobrevoló un helicóptero. Durante la operación se generaron protestas de pobladores.

Zambada fue arrestado el 25 de julio del 2024 en Texas junto a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de “El Chapo”, quien admitió en diciembre pasado en una corte federal que organizó el secuestro del histórico capo con la esperanza de obtener beneficios de parte de las autoridades estadounidenses.

En agosto pasado, el exlíder del Cártel de Sinaloa se declaró culpable de cargos federales de narcotráfico y de haber ayudado a inundar a Estados Unidos con cocaína, heroína y otras sustancias ilícitas, y por haber alimentado la violencia en México. Para el próximo mes está prevista una audiencia en la que será sentenciado el excapo.

Tras la detención de Zambada se desató en septiembre de 2024 una cruenta lucha entre los bandos del Cártel de Sinaloa integrados por los hijos de “El Chapo” y los seguidores del “El Mayo” que aún se mantiene y que ha dejado miles de muertos y desaparecidos.

El 22 de febrero fue capturado y abatido el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemecio Oseguera Cervantes, “El Mencho ”, en una operación del ejército mexicano en el poblado de Tapalpa, al sur del estado de Jalisco.

FUENTE: AP