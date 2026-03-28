México renueva centro de entrenamiento en su búsqueda de mejorar actuaciones del Mundial 70 y 86

Para garantizar una preparación óptima, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) invirtió 400 millones de pesos (unos 22 millones de dólares) en la remodelación del Centro de Alto Rendimiento (CAR), que fue reabierto oficialmente el sábado.

Como jugador, el actual entrenador de México, Javier Aguirre, formó parte de la selección que alcanzó los cuartos de final en 1986, igualando la actuación del país en el Mundial de 1970. Aguirre, con el centro de entrenamiento renovado, intentará al menos igualar eso como técnico.

México inicia entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento el 6 de mayo con jugadores de la liga local. Su primer partido en la Copa del Mundo es el encuentro inaugural del torneo el 11 de junio contra Sudáfrica.

“Esta inversión refleja nuestra responsabilidad de cara a la Copa del Mundo de 2026. Hemos construido una instalación que brindará a la selección nacional las mejores condiciones posibles de preparación, a la altura de las principales potencias futbolísticas del mundo”, afirmó el presidente de la FMF, Mikel Arriola. “Ser sede de una Copa del Mundo exige que elevemos todos nuestros estándares, tanto dentro como fuera de la cancha”.

El sitio ha sido la sede de entrenamiento de las selecciones nacionales de México desde 2003, periodo durante el cual creció de manera gradual, pero nunca antes había recibido una actualización como esta.

“Este proyecto también está pensado como un legado", manifestó Arriola. “No se trata solo de 2026, sino de construir una base que impactará el desarrollo de nuestras selecciones nacionales en los próximos años”.

El alojamiento de la selección mayor se amplió de 20 a 45 habitaciones, además de áreas de entretenimiento. También hay un área de 29 habitaciones para selecciones juveniles.

El mayor cambio fue la construcción de un edificio para albergar un nuevo gimnasio, que creció de 1.200 a 6.000 metros cuadrados. Este edificio también incluye el área médica, vestidores, oficinas de los entrenadores, un área de inteligencia deportiva y espacios de fisioterapia e hidroterapia.

“Antes había un gimnasio pequeño con un área médica, pero todo eso se demolió para construir este nuevo edificio”, explicó Daniel García, gerente inmobiliario de la FMF. “Todo aquí ahora, salvo dos máquinas del gimnasio, es nuevo”.

La capacidad del comedor también pasó de 70 a 210 personas.

“Lo más complicado fue coordinar todas las áreas porque todas pedían muchas cosas, queriendo tener lo mejor del mundo, y eso no siempre va de la mano con el presupuesto, pero creo que logramos un gran resultado”, señaló García.

El centro de entrenamiento ya contaba con cinco canchas, tres de tamaño reglamentario y dos más pequeñas. Una de las canchas tiene tecnología híbrida de última generación, como la que se instaló recientemente en el Estadio Azteca, que fue remodelado para la Copa del Mundo.

“Hemos recibido visitas de personal de la FIFA que nos dijo que esta es la cancha en todo México, y por eso gente del Estadio Azteca vino a pedirnos algunos consejos”, comentó García. “Al final, somos colegas y hermanos”.

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FUENTE: AP