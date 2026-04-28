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México: Ledezma se toma con filosofía su ausencia para el Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Richard Ledezma se quedó a la orilla de ser citado para jugar su primera Copa del Mundo, pero lejos de estar triste, el zaguero lo toma con sabiduría. Podrá concentrarse en pelear por el campeonato de la liga mexicana con Chivas.

El lateral derecho de 25 años no fue citado el martes por Javier Aguirre para disputar el próximo Mundial y ahora podrá pelear con el resto de sus compañeros en Guadalajara por conseguir un título de liga que se les ha negado desde el torneo Clausura 2017.

“Es una situación de ganar-ganar, el ir a un Mundial es un sueño mío, pero también lo es ganar un campeonato nacional con Chivas”, dijo Ledezma a The Associated Press.

Ledezma, quien nació en Phoenix, Arizona, desembarcó con Chivas como fichaje invernal y en su primera temporada en México, fue titular en 14 partidos del torneo regular y fue citado con la selección para los pasados cinco amistosos.

“Es una liga muy física, pero me adapté muy rápido gracias al entrenador y también el tener de compañeros a tantos mexicanos me ayudo, eso es un hecho”, dijo Ledezma, quien arribó al equipo en enero luego de militar cinco años con el PSV Eindhoven de Holanda.

El “Vasco” Aguirre citó a cinco compañeros de Ledezma para disputar el Mundial que arranca el 11 de junio cuando México enfrente a Sudáfrica en el estadio Azteca, uno de esos Brian Gutiérrez, quien al igual que Ledezma nació en Estados Unidos.

Ledezma completó en enero pasado el proceso con la FIFA para poder jugar con México debido a que había jugado el Mundial Sub20 en Polonia y tuvo una aparición con la selección absoluta de Estados Unidos en un partido amistoso contra Panamá el 16 de noviembre de 2020.

Su ausencia en la lista final sorprende porque por el costado derecho, a diferencia del izquierdo, no hay un titular indiscutido y Aguirre ha probado a media docena de elementos.

Ahora Ledezma comenzará la búsqueda de ese esquivo título el próximo fin de semana, cuando Chivas enfrente a Tigres por los cuartos de final y tendrá que esperar hasta 2030 para jugar su primer Mundial.

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https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP

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