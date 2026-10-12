México: investigan hechos violentos en protesta por agua en Guadalajara que dejó 23 heridos

El anuncio se dio en medio de los numerosos reclamos que han surgido en las últimas horas contra la represión policial que registró durante la protesta ciudadana, que incluso fue cuestionada por la presidenta Claudia Sheinbaum que pidió a Lemus una explicación de los hechos.

“Manifestarse pacíficamente es un derecho que vamos a garantizar siempre, pero las agresiones y los posibles abusos de autoridad deben investigarse con rigor y sin ninguna excepción”, afirmó Lemus en un video que difundió en su cuenta de X en el que lamentó que los hechos violentos empañaran la marcha pacífica en la que participaron unas 10.000 personas.

El gobernador relató que en medio de la movilización —que se dirigió hacia su residencia oficial-– se presentó un “grupo de choque”, integrado por unas 400 personas con los rostros cubiertos, que portaba piedras, tubos, martillos, petardos con clavos y bombas de gas y que agredieron a mujeres policías.

Por casi tres horas se dio un enfrentamiento entre los manifestantes y las fuerzas policiales estatales que emplearon gases lacrimógenos y fuertes chorros de agua para dispersar la protesta.

Durante los choques resultaron lesionadas 23 personas, entre ellos cinco policías estatales de los cuales dos están en condición grave, informó el lunes la fiscalía estatal.

En los disturbios fueron detenidas 39 personas, de las cuales 18 ya fueron liberadas y solo quedan arrestadas 21 que enfrentarán procesos por lesiones, delitos cometidos contra la autoridad, y daños, detallaron las autoridades estatales.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco y la fiscalía estatal investigan los hechos ocurridos durante la protesta en Guadalajara, indicó Lemus.

Desde hace meses habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara —donde viven cerca de seis millones de personas— vienen denunciando que por las tuberías de sus hogares está llegando agua oscura, con mal olor y con restos orgánicos.

De acuerdo con un estudio de opinión que realizó entre marzo y septiembre pasado en Guadalajara la organización civil Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDC), ocho de cada diez habitantes de la ciudad describieron el agua con “mal olor, turbia o con sedimentos”, y más de la mitad confirmó haber sufrido una enfermedad por el agua que recibe.

Lemus admitió la semana pasada que Guadalajara enfrenta una “crisis de agua potable sin precedentes” y que durante años se dejaron de hacer inversiones necesarias para mantenimiento de las tuberías.

El mandatario regional informó que para atender el problema se dejaría de utilizar el agua proveniente de la presa de Las Pintas y del canal antiguo del lago de Chapala, y se aplicaría en Guadalajara un esquema de racionamiento de agua durante los próximos seis meses. Asimismo, se realizarán obras en el acueducto de desvío de La Calera y una ampliación de la planta potabilizadora número uno de Miravalle.

Lemus anunció que para solucionar la crisis hídrica a largo plazo se construirá el acueducto sustituto Chapala-Guadalajara para el que se buscará financiamiento federal.

FUENTE: AP