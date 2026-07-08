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México-Inglaterra bate récords de teleaudiencia en inglés y español en EEUU

NUEVA YORK (AP) — El partido entre Inglaterra y México por los octavos de final ha sido el encuentro del Mundial más visto en inglés en la historia del país que no involucró a Estados Unidos, según Fox.

El inglés Jarell Quansah (26) pugna el balón con el mexicano Johan Vásquez (5) durante el partido de los octavos el final del Mundial, el domingo 5 de julio de 2026. (AP Foto/Eduardo Verdugo)
El inglés Jarell Quansah (26) pugna el balón con el mexicano Johan Vásquez (5) durante el partido de los octavos el final del Mundial, el domingo 5 de julio de 2026. (AP Foto/Eduardo Verdugo) AP

La cadena informó el miércoles que un promedio de más de 21,7 millones de personas sintonizó para ver la victoria de Inglaterra por 3-2 en la Ciudad de México el domingo por la noche. Eso supera el récord anterior de la final entre Argentina y Francia en 2022, que fue vista por 16,7 millones.

Telemundo, la cadena en español, anunció que el Inglaterra-México alcanzó una audiencia de 23,2 millones para quedar como el partido más visto por una audiencia en español, eclipsando el récord previo de 18,9 millones fijado en el México-Ecuador de la ronda previa.

Fox indicó que la audiencia alcanzó su punto máximo con más de 25,7 millones entre las 10:15 y las 10:30 de la noche, hora del Este. El partido entre Estados Unidos y Bélgica la noche siguiente es el más visto, con 30 millones.

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FUENTE: AP

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