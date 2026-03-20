americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

México exigirá una investigación profunda sobre la muerte de un joven migrante en una cárcel de EEUU

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el viernes que su gobierno pedirá una “investigación profunda” sobre la muerte de un joven mexicano de 19 años en una cárcel de Florida utilizada para detener a inmigrantes.

Al lamentar el deceso, Sheinbaum dijo en su conferencia matutina que “vamos por todos los medios a levantar nuestra protesta” e indicó que aunque las autoridades estadounidenses informaron que el migrante se suicidó, “nosotros queremos una investigación profunda”.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) informó el jueves que Royer Pérez Jiménez “murió de un presunto suicidio” a inicios de semana en el Centro de Detención del Condado de Glades del estado de Florida, aunque reconoció que se sigue investigando la causa de su fallecimiento.

El joven mexicano había sido arrestado el 22 de enero por policías del condado de Volusia, una zona rural ubicada en el centro-este de Florida, y fue acusado de un delito grave por suplantación de identidad y por resistirse a un agente, según el ICE. Un mes después fue transferido y quedó bajo custodia del servicio de inmigración.

La mandataria mencionó que además de una carta diplomática “mucho más fuerte” que se enviará al gobierno estadounidense sobre la muerte de joven, la Cancillería mexicana está analizando “varias medidas”, pero no dio detalles.

México confirmó el 2 de marzo la muerte de otro mexicano que estaba bajo custodia del ICE en un centro de procesamiento de la localidad de Adelanto, California.

Pérez Jiménez es la segunda persona que muere estando bajo la custodia del ICE esta semana después de que un inmigrante afgano —cuya familia afirmó que había sido evacuado de su país después de trabajar durante años con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos— perdió la vida en un hospital de Texas luego de ser detenido por las autoridades migratorias.

Trece inmigrantes han muerto mientras estaban bajo custodia del ICE en lo que va del año. Pérez Jiménez es el detenido más joven en morir bajo custodia de la agencia y el 46 que se reporta desde el comienzo del segundo mandato del presidente Donald Trump.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Una línea de montaje de los Chevrolet Bolt EV y EUV 2023 en la planta de General Motors, en Lake Orion, Michigan, el 15 de junio de 2023. (Foto AP/Carlos Osorio, Archivo)

Los precios mayoristas en EEUU subieron más de lo esperado en febrero

Venezuela celebra tras vencer 3-2 a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de béisbol, el martes 17 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

Venezuela vence 3-2 a EEUU y conquista su 1er título del Clásico Mundial gracias a doble de Suárez

ARCHIVO - Banderas nacionales de Estados Unidos, Canadá y México ondean en la brisa en Nueva Orleans, donde se reunieron los líderes del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá el 21 de abril de 2008. (AP Foto/Judi Bottoni, Archivo)

Comienzan las difíciles negociaciones para renovar el pacto comercial entre EEUU, México y Canadá

Los peloteros de Italia festejan su victoria sobre Puerto Rico en el Clásico Mundial de béisbol, el sábado 14 de marzo de 2026 (AP Foto/Karen Warren)

Italia sigue invicta en Clásico Mundial: vence 8-6 a Puerto Rico y avanza a semifinales

Destacados del día

EEUU descarta intervención militar en Cuba y se prepara ante posible éxodo masivo de migrantes

EEUU descarta intervención militar en Cuba y se prepara ante posible éxodo masivo de migrantes

Irán ejecuta a joven campeón de lucha Saleh Mohammadi y desata condena internacional por represión

Irán ejecuta a joven campeón de lucha Saleh Mohammadi y desata condena internacional por represión

Protestas estallan en La Habana: vecinos bloquean calles y desafían presencia policial en Santos Suárez

Protestas estallan en La Habana: vecinos bloquean calles y desafían presencia policial en Santos Suárez

Administración TRUMP prohíbe envío de petróleo ruso a Cuba y endurece presión energética sobre el régimen

Administración TRUMP prohíbe envío de petróleo ruso a Cuba y endurece presión energética sobre el régimen

Administración TRUMP deporta a 117 migrantes cubanos a La Habana y aumenta presión migratoria en 2026
ULTIMA HORA

Administración TRUMP deporta a 117 migrantes cubanos a La Habana y aumenta presión migratoria en 2026

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter