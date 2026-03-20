México exigirá una investigación profunda sobre la muerte de un joven migrante en una cárcel de EEUU

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Al lamentar el deceso, Sheinbaum dijo en su conferencia matutina que “vamos por todos los medios a levantar nuestra protesta” e indicó que aunque las autoridades estadounidenses informaron que el migrante se suicidó, “nosotros queremos una investigación profunda”.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) informó el jueves que Royer Pérez Jiménez “murió de un presunto suicidio” a inicios de semana en el Centro de Detención del Condado de Glades del estado de Florida, aunque reconoció que se sigue investigando la causa de su fallecimiento.

El joven mexicano había sido arrestado el 22 de enero por policías del condado de Volusia, una zona rural ubicada en el centro-este de Florida, y fue acusado de un delito grave por suplantación de identidad y por resistirse a un agente, según el ICE. Un mes después fue transferido y quedó bajo custodia del servicio de inmigración.

La mandataria mencionó que además de una carta diplomática “mucho más fuerte” que se enviará al gobierno estadounidense sobre la muerte de joven, la Cancillería mexicana está analizando “varias medidas”, pero no dio detalles.

México confirmó el 2 de marzo la muerte de otro mexicano que estaba bajo custodia del ICE en un centro de procesamiento de la localidad de Adelanto, California.

Pérez Jiménez es la segunda persona que muere estando bajo la custodia del ICE esta semana después de que un inmigrante afgano —cuya familia afirmó que había sido evacuado de su país después de trabajar durante años con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos— perdió la vida en un hospital de Texas luego de ser detenido por las autoridades migratorias.

Trece inmigrantes han muerto mientras estaban bajo custodia del ICE en lo que va del año. Pérez Jiménez es el detenido más joven en morir bajo custodia de la agencia y el 46 que se reporta desde el comienzo del segundo mandato del presidente Donald Trump. FUENTE: AP