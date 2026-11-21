ARCHIVO – El escudo nacional del México decora una enorme bandera en Ciudad de México, el 13 de noviembre de 2025. (AP Foto/Claudia Rosel, Archivo) AP

En un informe difundido la mañana del sábado, el gobierno indicó que información de inteligencia del gobierno del presidente Donald Trump ayudó a las autoridades a capturarlo, pero dio pocos detalles sobre cómo coordinaron las autoridades de México y Estados Unidos para detener a Meza Flores.

El capo era uno de los 10 fugitivos más buscados del FBI y un importante líder del cártel de la organización criminal de los Beltrán Leyva, además de un aliado clave de una facción del Cártel de Sinaloa conocida como “Los Mayos”. Su captura representa un golpe para la organización criminal, mientras se enfrenta a otra facción por el control del estado del norte de México.

Imágenes de la ciudad de Guasave, Sinaloa, donde fue capturado el líder criminal, muestran a civiles gritando mientras huían de disparos durante un partido de béisbol, autos y gasolineras en llamas, y helicópteros que sobrevolaban en círculos disparando contra viviendas. Este tipo de demostraciones de fuerza por parte de los cárteles son comunes tras la captura o muerte de sus líderes.

Meza Flores era buscado por traficar drogas a Estados Unidos y por portar armas de fuego de manera ilegal. Hasta el momento, el gobierno de Estados Unidos no ha proporcionado más detalles ni ha comentado sobre la detención.

Las autoridades mexicanas señalaron que utilizaron el sigilo y la sorpresa para capturarlo, al establecer un perímetro de seguridad alrededor del edificio donde se encontraba. Tras ser atacados con armas y explosivos, presuntamente por operadores del cártel, elementos de las fuerzas armadas ingresaron a una vivienda y lo detuvieron.

Un video difundido por las autoridades muestra a hombres fuertemente armados, con camuflaje, escoltando a un hombre que parecía ser Meza Flores a través de una casa con poca iluminación y subiéndose luego a la parte trasera de una camioneta.

La captura, de alto perfil, ocurre mientras la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, enfrenta la presión de Trump para endurecer las acciones contra los cárteles. Sheinbaum ha ido tras los grupos delictivos con mayor agresividad que sus predecesores, y los homicidios han disminuido de forma significativa en sus dos años en el cargo.

El gobierno ha neutralizado a varios líderes criminales. El principal de ellos fue Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, quien fue abatido en febrero. Al igual que en la captura de Meza Flores, la dramática operación derivó en un estallido de violencia y autos incendiados.

El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, escribió en una publicación en X el sábado por la mañana que las fuerzas armadas permanecerían desplegadas en el estado de Sinaloa para proteger a la población civil.

“Estas detenciones son un paso importante para la pacificación de Sinaloa”, manifestó.

____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP