"México campeón en desaparición". El grito que intenta resonar en el estadio Azteca

Parientes de personas desaparecidas marchan hacia el Estadio Azteca el miércoles 10 de junio de 2026, un día antes de la inauguración del Mundial (AP Foto/Eduardo Verdugo) AP

El grito resonó en el sur de Ciudad de México, cerca del estadio Azteca donde horas más tarde comenzará el Mundial. Pero quienes lo emitían encontraban imposible acercarse al recinto porque las fuerzas de seguridad lo mantenían blindado. Las cifras oficiales hacen entender la consigna.

En torno a un millar de familiares de desaparecidos llegados de distintos estados del país caminaban con velas, antorchas y fotografías, a ratos con reclamos, otros en silencio.

“Solo queremos que nos miren, que volteen a ver, que esto termine porque están desapareciendo muchos jóvenes", lamentó Adriana Lozano, que viajó desde la turística ciudad de Los Cabos, en el Pacífico norte mexicano, y lleva 9 años buscando a su hijo desaparecido en Jalisco. Dicho estado, en el occidente de México, tiene como capital la ciudad de Guadalajara, una de las tres sedes mexicanas de este Mundial.

Las familias recalcaron que no tienen nada contra el Mundial, sino contra el olvido. Porque desde hace 20 años, cuando explotó la violencia vinculada a los cárteles, el problema no ha dejado de crecer. Reclaman más recursos para las búsquedas en lugar de gastar millones en un evento como el Mundial.

“Queremos que los visitantes no sólo se lleven la experiencia de disfrutar el fútbol, sino la experiencia de ser solidarios, que se sumen a las acciones, a tomar fotos, a compartirlas en redes", explicó Jorge Verástegui, quien busca a su hermano Antonio desde hace 17 años.

Los reclamos de los colectivos han sido una constante desde el inicio de los preparativos del Mundial pero sobre todo a raíz de que un comité de la ONU consideró que el país está desbordado y debía aceptar ayuda internacional para abordar el problema. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum desacreditó ese reporte.

En las últimas semanas se han visto los rostros de desaparecidos por todas partes: en manifestaciones, en fichas de búsqueda que empapelaron vías públicas de distintas ciudades del país y también en redes donde un ajolote, el pequeño anfibio en peligro de extinción que ha sido dibujado por toda la ciudad como emblema no oficial de la cita mundialista, se convertía en “ajolote buscador” gracias a los activistas.

No faltó un album mundialista virtual, creado por un colectivo de Jalisco, Luz y Esperanza, que en lugar de coleccionar futbolistas tiene los rostros sonrientes de hombres y mujeres con su nombre, un lugar y una fecha debajo: los datos de dónde y cuándo desaparecieron.

“El objetivo central es que el mundo vea que persiste una crisis de impunidad", indicó Verástegui . "Mostrar esta otra cara de México que no es fiesta sino una tragedia”.

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Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP