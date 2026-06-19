México avanza de ronda en el Mundial y otras fotos de la semana en Latinoamérica y el Caribe

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ARCHIVO - Aficionados celebran tras el gol de Luis Romo de México durante un partido del Mundial de fútbol entre la selección mexicana y la de Corea del Sur, el jueves 18 de junio de 2026, en la Fan Zone de la FIFA en Monterrey, México. (AP Foto/Dolores Ochoa, archivo) AP

La conservadora Keiko Fujimori toma ventaja sobre el progresista Roberto Sánchez durante el lento escrutinio de los votos del balotaje presidencial en Perú.

Un electorado profundamente dividido se alista para votar al próximo presidente de Colombia en una ajustada segunda vuelta entre un progresista y un conservador recién llegado a la política.

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Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 12 y el 18 de junio de 2026.

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Las imágenes fueron seleccionadas por la editora de fotografía de The Associated Press Anita Baca en la Ciudad de México.

___ Los fotógrafos de AP están en Instagram en: https://www.instagram.com/apnews AP Images en X: http://twitter.com/AP_Images blog de AP Images: http://apimagesblog.com FUENTE: AP