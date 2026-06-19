americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

México avanza de ronda en el Mundial y otras fotos de la semana en Latinoamérica y el Caribe

México se convirtió en el primer país en avanzar a las rondas eliminatorias del Mundial tras derrotar a Corea del Sur por 1-0. El pato Merlín está considerado la mascota de la selección.

ARCHIVO - Aficionados celebran tras el gol de Luis Romo de México durante un partido del Mundial de fútbol entre la selección mexicana y la de Corea del Sur, el jueves 18 de junio de 2026, en la Fan Zone de la FIFA en Monterrey, México. (AP Foto/Dolores Ochoa, archivo)
ARCHIVO - Aficionados celebran tras el gol de Luis Romo de México durante un partido del Mundial de fútbol entre la selección mexicana y la de Corea del Sur, el jueves 18 de junio de 2026, en la Fan Zone de la FIFA en Monterrey, México. (AP Foto/Dolores Ochoa, archivo) AP

La conservadora Keiko Fujimori toma ventaja sobre el progresista Roberto Sánchez durante el lento escrutinio de los votos del balotaje presidencial en Perú.

Un electorado profundamente dividido se alista para votar al próximo presidente de Colombia en una ajustada segunda vuelta entre un progresista y un conservador recién llegado a la política.

___

Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 12 y el 18 de junio de 2026.

___

Las imágenes fueron seleccionadas por la editora de fotografía de The Associated Press Anita Baca en la Ciudad de México.

___

Los fotógrafos de AP están en Instagram en: https://www.instagram.com/apnews

AP Images en X: http://twitter.com/AP_Images

blog de AP Images: http://apimagesblog.com

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El vicepresidente, JD Vance, habla en una aparición en el programa Hannity el lunes 15 de junio de 2026, en Nueva York. (Foto by Charles Sykes/Invision/AP)

Acuerdo provisional entre EEUU e Irán evita lo más espinoso: el programa nuclear de Teherán

Willy Semedo de Cabo Verde marca al español Lamine Yamal durante el partido del Grupo H del Mundial, el lunes 15 de junio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)

Cabo Verde impresiona en su debut en el Mundial y deja sin goles a España en el 1er tiempo

El árbitro Wilton Sampaio expulsa al sudafricano Sphephelo Sithole (izquierda) durante el partido entre México y Sudáfrica por el Grupo A del Mundial, el jueves 11 de junio de 2026, en la Ciudad de México. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

3 tarjetas rojas marcan el partido inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica

Un agente de inmigración en Park Ridge, Illinois, el 19 de septiembre de 2025. (Foto AP/Erin Hooley, Archivo)

Trump promulga ley que da casi $70.000 millones a su agenda migratoria hasta fin de mandato

Destacados del día

CUBA LE ABRE LA PUERTA AL CAPITALISMO: Permitirá franquicias de cadenas de comida rápida en el país

CUBA LE ABRE LA PUERTA AL CAPITALISMO: Permitirá franquicias de cadenas de comida rápida en el país

Díaz-Canel elimina la canasta básica universal en Cuba: solo la recibirán jubilados y personas vulnerables

Díaz-Canel elimina la canasta básica universal en Cuba: solo la recibirán jubilados y personas vulnerables

Díaz-Canel lanza plan económico de emergencia en Cuba: eliminarán topes de precios y abrirán la inversión extranjera

Díaz-Canel lanza plan económico de emergencia en Cuba: eliminarán topes de precios y abrirán la inversión extranjera

Raúl Castro desesperado respalda reformas económicas en Cuba y el PCC exige un cambio de mentalidad urgente

Raúl Castro desesperado respalda reformas económicas en Cuba y el PCC exige un "cambio de mentalidad" urgente

Arrestan a cuatro cubanos en Texas por millonario esquema de robo de diésel con tarjetas clonadas

Arrestan a cuatro cubanos en Texas por millonario esquema de robo de diésel con tarjetas clonadas

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter