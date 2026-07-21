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Mexicano que murió atropellado tras encuentro con ICE en Florida estaba de vacaciones: autoridades

MIAMI (AP) — Un mexicano que murió atropellado por un tráiler en Florida tras huir de agentes federales de inmigración estaba de vacaciones en Estados Unidos y tenía visa de turista, según un funcionario de México y un grupo que ayuda a su esposa.

Edgar Olalde, de Jacksonville, que conocía a la víctima gracias a su tienda, deposita un ramo de flores durante una vigilia en honor de un mexicano que murió atropellado por un tráiler el día anterior mientras huía de un encuentro con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), el miércoles 15 de julio de 2026, en St. Augustine, Florida. (AP Foto/Kelly Jordan)
Edgar Olalde, de Jacksonville, que conocía a la víctima gracias a su tienda, deposita un ramo de flores durante una vigilia en honor de un mexicano que murió atropellado por un tráiler el día anterior mientras huía de un encuentro con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), el miércoles 15 de julio de 2026, en St. Augustine, Florida. (AP Foto/Kelly Jordan) AP

Juan Jairo Coronilla Durán, de 28 años, murió el 14 de julio después de que, de acuerdo con las autoridades, cruzó corriendo una carretera muy transitada en St. Augustine y se metió en la trayectoria de un camión. Su muerte fue la tercera vinculada con encuentros con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en cerca de una semana tras los tiroteos mortales ocurridos en Texas y Maine.

Coronilla Durán viajó desde su ciudad natal de San Luis de la Paz, en el estado central mexicano de Guanajuato, a Atlanta para visitar a familiares y amigos, según Isaret Jeffers, fundadora de Colectivo Arbol, un grupo de defensa de trabajadores agrícolas. Jeffers comentó el martes que permaneció en Georgia durante tres semanas antes de viajar a la costa este de Florida para disfrutar de las playas.

Las autoridades de Estados Unidos no han identificado públicamente al hombre, pero un funcionario de México confirmó su nombre. Jeffers señaló que Yezzika Alamilla, la esposa del hombre, les dijo que él estaba de visita en Estados Unidos con una visa de turista.

Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional no ha respondido a un correo electrónico enviado el martes en busca de comentarios sobre si Coronilla Durán tenía una visa válida.

Las autoridades dicen que huyó de agentes de inmigración

Coronilla Durán era una de cuatro personas que iban en un vehículo que se detuvo en el estacionamiento de una gasolinera antes de las 7 de la mañana el día en que murió. Los cuatro huyeron a pie durante un encuentro con agentes del ICE y de Investigaciones de Seguridad Nacional, y uno cruzó corriendo una carretera muy transitada y se metió en la trayectoria del tráiler, informó la Patrulla de Carreteras de Florida.

No se sabe qué motivó el encuentro ni qué ocurrió con los otros tres ocupantes del vehículo.

La Patrulla de Carreteras y el Departamento de Seguridad Nacional no han proporcionado más detalles, diciendo que la investigación está en curso.

Grupo de defensa dice que la esposa de la víctima buscó ayuda

Alamilla llamó a Colectivo Arbol, que brinda asesoría legal y asistencia a trabajadores agrícolas en el centro de Florida, al día siguiente de la muerte de su esposo, indicó Jeffers. Ella buscaba ayuda para viajar desde México y repatriar los restos de su esposo. La organización le compró un boleto de avión y le dio alojamiento durante tres días, hasta el lunes, explicó Jeffers. El consulado mexicano la ha ayudado desde entonces.

“La esposa dijo que él estaba con visa de turista. Ella no entendia lo que estaba sucediendo”, manifestó Jeffers. “No vino a trabajar; no estaba trabajando. Él no venía a trabajar, no estaba trabajando. Estaba de turista, tenía visa de turista”.

Alamilla “piensa que él tuvo mucho miedo y por eso corrió”, agregó Jeffers.

Sus restos serán repatriados

Según información proporcionada por la viuda, Coronilla Durán “llevaba muy poco tiempo en Estados Unidos (y) tenía visa de turista”, dijo Susana Guerra Vallejo, subsecretaria de atención a migrantes y asuntos de movilidad del estado mexicano de Guanajuato.

Guerra Vallejo indicó que Alamilla podrá ver el cuerpo de su esposo en la funeraria de Florida.

El cuerpo de Coronilla Durán será trasladado a México en un vuelo comercial desde Orlando, dijo Guerra Vallejo a The Associated Press. Será sepultado en su ciudad natal de San Luis de la Paz, una comunidad agrícola en Guanajuato que está a unos 260 kilómetros (160 millas) al noroeste de Ciudad de México, añadió.

Coronilla Durán y Alamilla tenían dos hijos, una niña de 7 meses y un niño de 7 años, señaló Jeffers.

La muerte de Coronilla Durán fue al menos la décima relacionada con encuentros con agentes de inmigración desde que el presidente Donald Trump puso en marcha el año pasado su campaña de deportación masiva.

El gobierno mexicano dijo que había pedido a fiscales generales estatales en Estados Unidos que revisaran las muertes de migrantes bajo custodia del ICE o durante redadas para una posible acción penal.

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Sánchez informó desde Ciudad de México. La reportera de The Associated Press Maria Verza contribuyó desde Ciudad de México

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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