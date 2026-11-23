ARCHIVO - Paul Goldschmidt de los Yankees de Nueva York previo a un turno al bate contra los Diamondbacks de Arizona, el viernes 18 de septiembre de 2026, en Phoenix. (AP Foto/Ross D. Franklin) AP

La persona habló el lunes con la AP bajo condición de anonimato porque el acuerdo no había sido anunciado por el equipo. Goldschmidt tiene garantizados 8 millones de dólares, según informaron The Athletic y el New York Post, y el Post precisó que puede ganar otros 2 millones en bonificaciones.

La noticia trascendió un día después de que los Mets, que terminaron últimos en la División Este de la Liga Nacional este año, llegaron a un acuerdo con Tarik Skubal, el dos veces ganador del Cy Young, por 450 millones de dólares y nueve años, y dos días después de que acordaran con A.J. Ewing, un jardinero central de 22 años, un contrato de 95 millones de dólares y ocho años que incluye una opción del club para 2035.

Con el actual convenio colectivo entre los jugadores y los dueños del béisbol próximo a expirar, los Mets claramente intentan atender ciertas necesidades antes de un cierre patronal previsto para el 2 de diciembre que detendría todas las firmas y los canjes.

Goldschmidt, de 39 años y el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2022 con San Luis, es siete veces All-Star y pasó las dos últimas temporadas al otro lado de la ciudad con los Yankees de Nueva York. Bateó para .252 con 18 jonrones, 52 carreras impulsadas y un OPS de .765 en 380 apariciones al plato a lo largo de 105 juegos este año, y luego se convirtió en agente libre.

Con los Mets, Goldschmidt probablemente formará un pelotón, como mínimo, con el primera base zurdo Jared Young, una grata sorpresa la temporada pasada.

Bateador derecho, Goldschmidt bateó para .299 con 11 jonrones y un OPS de .967 en 183 apariciones al plato contra lanzadores zurdos este año. En su carrera batea para .322 frente a zurdos, con un OPS de 1.004.

Nueva York todavía intenta reemplazar a Pete Alonso en la primera base después de dejar que la estrella formada en casa y líder de jonrones de la franquicia se marchara como agente libre la temporada baja pasada con un contrato de 155 millones de dólares por cinco años con Baltimore.

El veterano infielder dominicano Jorge Polanco pactó por 40 millones de dólares y dos años en diciembre de 2025 con la expectativa de que pudiera pasar a la primera base y aportar producción. Sin embargo, Polanco se perdió la mayor parte de la temporada pasada por lesiones y bateó apenas .148 con dos jonrones, seis carreras impulsadas y un OPS de .431 en 37 juegos durante su primera temporada con los Mets.

El equipo espera más del bateador ambidiestro en 2027 tras la cirugía del tobillo izquierdo, quizá como bateador designado. Nueva York no está seguro de qué tan bien podrá Polanco jugar a la defensiva en adelante después de que este año se viera muy limitado por una bursitis en el tendón de Aquiles izquierdo.

La ausencia de Polanco le dio a Young la oportunidad de jugar en primera, y el jugador de 31 años bateó para .266 con nueve jonrones, 39 carreras impulsadas y un OPS de .759 en 103 juegos antes de que su temporada terminara el 17 de septiembre debido a una conmoción cerebral.

Young, quien también se perdió seis semanas por una lesión en la rodilla izquierda, conectó sus nueve jonrones y registró un OPS de .793 contra derechos. Pero bateó apenas .228 con cuatro extrabases y un OPS de .606 frente a zurdos en su primera temporada completa en las Grandes Ligas.

Muy respetado por sus compañeros en el clubhouse, Goldschmidt batea para .286 de por vida, con 390 jonrones, 1.284 carreras impulsadas y un OPS de .877 en 16 temporadas de Grandes Ligas con los Diamondbacks, los Cardinals y los Yankees. Ganador del Guante de Oro en cuatro ocasiones, todavía es considerado un defensor sólido en la primera base.

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FUENTE: AP