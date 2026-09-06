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Mets subirán a Jonah Tong para abrir el lunes y seguir en rotación el resto de la temporada

NUEVA YORK (AP) — Jonah Tong regresará a las Grandes Ligas el lunes y los Mets de Nueva York tienen la intención de mantener al lanzador derecho en su rotación durante las últimas semanas de la temporada.

ARCHIVO - El lanzador relevista de los Mets de Nueva York, Jonah Tong (21), realiza un lanzamiento durante la séptima entrada de un partido de béisbol contra los Marlins de Miami, el 22 de mayo de 2026, en Miami. (Foto AP/Lynne Sladky, Archivo)
ARCHIVO - El lanzador relevista de los Mets de Nueva York, Jonah Tong (21), realiza un lanzamiento durante la séptima entrada de un partido de béisbol contra los Marlins de Miami, el 22 de mayo de 2026, en Miami. (Foto AP/Lynne Sladky, Archivo) AP

Tong abrirá en Miami contra los Marlins, y el jugador de 23 años podría estar en posición de lanzar en la Serie del Subway del próximo fin de semana en el Yankee Stadium como parte de una rotación joven que incluye a Nolan McLean, Christian Scott y Zac Thornton.

Tong manifestó el domingo, antes de que los Mets concluyeran una serie de tres juegos con los Gigantes de San Francisco: “Simplemente no puedo esperar a eso”.

Tong se reincorpora a los Mets como el prospecto número 5 del club, según MLB Pipeline, después de terminar 5-6 con efectividad de 4,54 en 23 aperturas con Triple-A Syracuse y de permitir dos carreras en sus últimas 21 1/3 entradas. Tuvo marca de 4-1 con efectividad de 3,00 en sus últimas 10 aperturas, participó en un juego sin hits ni carreras combinado el 30 de julio y se quedó a un out de completar un juego sin hits ni carreras de siete entradas el 29 de agosto.

“Ha tenido una buena racha aquí recientemente y queremos verlo construir sobre eso. Así que creo que estamos entusiasmados por verlo, y creo que seguiremos dándole la pelota durante el resto de este año. No vamos a hacer un secreto de eso”, dijo el mánager interino Andy Green.

Tong registró una efectividad de 3,60 en tres apariciones como relevista con los Mets entre el 22 de mayo y el 2 de junio, cuando otorgó siete bases por bolas en 10 entradas. Permitió una carrera limpia en cinco entradas durante su debut en las Grandes Ligas el 29 de agosto de 2025, contra los Marlins, pero tuvo marca de 2-3 con efectividad de 7,71 en cinco aperturas, mientras los Mets se quedaron fuera de los playoffs por un juego después de estar 19 juegos por encima de .500 a mediados de junio.

“El fracaso es inevitable. Todos están en distintos puntos de sus carreras; yo ni siquiera lo llamaría así (fracaso). Hay tantas cosas que tenemos bajo control en nuestra carrera y a veces simplemente hay lecciones que aprender, y estoy muy emocionado por ver a la persona que sale de eso”, expresó Tong sobre la temporada pasada.

Mets bajan a Triple-A al relevista viral Jefry Yan

El relevista dominicano Jefry Yan, cuyas enfáticas celebraciones tras ponches se hicieron virales, fue enviado el domingo a Triple-A Syracuse por los Mets.

Yan tiene marca de 1-1 con efectividad de 5,68 en 13 apariciones con los Mets, que lo llamaron después de una agitada fecha límite de cambios en la que los relevistas Brooks Raley y Luke Weaver fueron traspasados a Filadelfia y Pittsburgh, respectivamente.

Yan permitió un jonrón de dos carreras al venezolano Osleivis Basabe en la octava entrada de la derrota del sábado por 9-5.

Ponchó a 17 en 12 2/3 entradas e hizo su debut en las Grandes Ligas tras siete temporadas en las ligas menores y dos en Japón. Yan a menudo celebraba los ponches saltando alto con los pies separados, cayendo en la parte frontal del montículo y golpeando el césped con la mano izquierda.

“Creo que se fue (de su paso por las Grandes Ligas) sabiendo que puede retirar a bateadores de Grandes Ligas, sabiendo que puede ponchar a bateadores de Grandes Ligas y sabiendo que la fuerza de su oportunidad en el futuro proviene de su capacidad para llenar la zona de strike”, señaló Green.

Los Mets reemplazaron a Yan en el roster con Tobias Myers. Adquirido en enero desde Milwaukee junto con el dominicano Freddy Peralta, Myers tiene marca de 0-2 con efectividad de 6,26 en 26 apariciones y su última actuación con los Mets fue el 11 de julio contra Boston.

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Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP

FUENTE: AP

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