americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Mets remontan ante Piratas y ganan 4-2 con jonrón de 3 carreras de Luis Robert Jr. en la 11ma

NUEVA YORK (AP) — El cubano Luis Robert Jr. conectó un jonrón de tres carreras en la parte baja de la 11ma entrada para darles el sábado a los Mets de Nueva York una victoria de 4-2 sobre los Piratas de Pittsburgh.

El cubano Luis Robert Jr., de los Mets de Nueva York, pega un jonrón de tres carreras en el undécimo episodio del juego ante los Piratas de Pittsburgh, el sábado 28 de marzo de 2026 (AP Foto/Yuki Iwamura)
El cubano Luis Robert Jr., de los Mets de Nueva York, pega un jonrón de tres carreras en el undécimo episodio del juego ante los Piratas de Pittsburgh, el sábado 28 de marzo de 2026 (AP Foto/Yuki Iwamura) AP

El venezolano Luis Torrens pegó un sencillo para empatar el juego en la 10ma en su primer swing de la temporada, y los Mets mejoraron a una foja de 2-0 tras una victoria de 11-7 obtenida el jueves sobre Paul Skenes y los Piratas en el juego inaugural de la campaña.

Después de que los abridores Mitch Keller y David Peterson colgaron sólo ceros en un clima de 5 grados Celsius, Nick Gonzales conectó un sencillo impulsor de una carrera por Pittsburgh con un out en la 10ma para romper el empate sin anotaciones.

El relevista dominicano de los Mets Luis García evitó más daño al retirar a Jake Mangum con las bases llenas.

Bryan Reynolds volvió a poner arriba a los Piratas con un sencillo dentro del cuadro cuando había dos outs en la 11ma, antes de que Richard Lovelady (1-0) ponchara a Gonzales con corredores en las esquinas.

El dominicano Jorge Polanco negoció una base por bolas abriendo la parte baja ante el novato zurdo Hunter Barco (0-1), quien salió de un gran aprieto en la 10ma para extender el juego en su tercera aparición en las Grandes Ligas.

Bo Bichette estaba en la intermedia, cuando Robert se agachó y castigó un slider con cuenta de 1-0, enviando la pelota por encima de la barda entre el jardín izquierdo y el central para su primer jonrón con los Mets.

El jardinero central cubano, adquirido a los Medias Blancas de Chicago mediante un canje en enero, también conectó dos sencillos productores el jueves en su debut con Nueva York.

Es la segunda vez en su carrera que ha bateado un cuadrangular para sentenciar el final de un encuentro.

Por los Piratas, los dominicanos Marcell Ozuna de 4-1, Oneil Cruz de 1-0.

Por los Mets, el puertorriqueño Francisco Lindor de 5-0. Los dominiicanos Juan Soto de 5-1, Polanco de 2-0 con una anotada. El cubano Robert de 4-1 con una anotada y tres producidas. Los venezolanos Francisco Álvarez de 2-0, Torrens de 1-1 con una remolcada.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Pasajeros esperan en largas colas de controles de seguridad en el Aeropuerto Intercontinental George Bush, el 27 de marzo de 2026, en Houston. (Foto AP/David J. Phillip)

Trump ordena pagar a agentes de seguridad en aeropuertos al iniciar las vacaciones de primavera

El excongresista David Rivera llega al tribunal de Miami el 24 de marzo del 2026. (AP foto/Joshua Goodman)

Marco Rubio testifica en juicio de excongresista cubano acusado de cabildeo a favor de Venezuela

Un avión de Air Canada se ve en la pista en el Aeropuerto LaGuardia, el lunes 23 de marzo de 2026, tras chocar con un vehículo de la Autoridad Portuaria en Nueva York. (AP Foto/Ryan Murphy)

Un vuelo de Air Canada choca con un vehículo portuario en LaGuardia, Nueva York

Una línea de montaje de los Chevrolet Bolt EV y EUV 2023 en la planta de General Motors, en Lake Orion, Michigan, el 15 de junio de 2023. (Foto AP/Carlos Osorio, Archivo)

Los precios mayoristas en EEUU subieron más de lo esperado en febrero

Destacados del día

ICE arresta en Miami cubana con residencia Permanente tras viaje a Cuba: enfrenta deportación por delito en 2013

ICE arresta en Miami cubana con residencia Permanente tras viaje a Cuba: enfrenta deportación por delito en 2013

Arrestan a mujer tras violenta pelea en gasolinera de Costco en Miami que dejó a otra herida

Arrestan a mujer tras violenta pelea en gasolinera de Costco en Miami que dejó a otra herida

Pasajeros esperan en largas colas de controles de seguridad en el Aeropuerto Intercontinental George Bush, el 27 de marzo de 2026, en Houston. (Foto AP/David J. Phillip)

Trump ordena pagar a agentes de seguridad en aeropuertos al iniciar las vacaciones de primavera

Cubana en Italia pide una AKM para defender al régimen ante Díaz-Canel, desatando polémica en plena crisis en Cuba.

Cubana en Italia pide una AKM para defender al régimen ante Díaz-Canel, desatando polémica en plena crisis en Cuba.

MARCO RUBIO LANZA MENSAJE DIRECTO: EL SISTEMA DE CUBA TIENE QUE CAMBIAR

MARCO RUBIO LANZA MENSAJE DIRECTO: "EL SISTEMA DE CUBA TIENE QUE CAMBIAR"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter