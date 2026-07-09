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Mets anotan 5 carreras en la quinta entrada y vencen 7-3 a Reales

NUEVA YORK (AP) — Tyrone Taylor, quien ingresó cuando Mark Vientos salió tras ser golpeado por un lanzamiento, conectó el jonrón del empate para iniciar una quinta entrada de cinco carreras e impulsar la victoria el jueves 7-3 de los Mets de Nueva York ante los Reales de Kansas City.

El dominicano Juan Soto y su compañero de los Mets de Nueva York Tyrone Taylor celebran tras vencer a los Reales de Kansas City el jueves 9 de julio del 2026. (AP Foto/Seth Wenig)
El dominicano Juan Soto y su compañero de los Mets de Nueva York Tyrone Taylor celebran tras vencer a los Reales de Kansas City el jueves 9 de julio del 2026. (AP Foto/Seth Wenig) AP

Sean Manaea tuvo su apertura más larga en 21 meses con los Mets, que ganaron una serie apenas por tercera vez desde el 1 de junio.

Manaea (2-4) permitió seis hits, tres carreras —dos limpias— y ponchó a seis mientras completaba siete entradas por primera vez desde el 8 de octubre de 2024, cuando se acreditó la victoria por los Mets en el Juego 3 de la Serie Divisional de la Liga Nacional contra los Filis de Filadelfia.

Taylor asumió en el jardín central por el novato A.J. Ewing, quien debutó en las Grandes Ligas en la segunda base después de que Brett Baty se moviera a la tercera cuando Vientos salió tras la segunda entrada.

Bo Bichette elevó el elevado de sacrificio que puso a su equipo al frente y Carson Benge y el venezolano Francisco Álvarez siguieron con hits productores de carrera contra Michael Wacha (5-7).

El dominicano Juan Soto conectó un cuadrangular en la séptima. Jared Young añadió dos dobles, incluido un hit impulsor en la segunda.

Lane Thomas conectó el primer lanzamiento de Manaea a las gradas del jardín izquierdo para su novena vuelacercas de apertura de juego en su carrera. Bobby Witt Jr. pegó un jonrón en la cuarta y Jac Caglianone aportó un doble productor en la séptima.

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