americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
  • Home
  • Associated Press
  • Negocios

Meta recorta 8.000 empleos, mientras que Microsoft ofrece compensación por baja voluntaria

Meta despedirá a unos 8.000 trabajadores, o cerca del 10% de su plantilla, informó la empresa el jueves, mientras continúa aumentando el gasto en infraestructura de inteligencia artificial y en la contratación de expertos en IA con salarios elevados.

ARCHIVO - El logotipo de Meta aparece en una pantalla de video durante la LlamaCon 2025, una conferencia para desarrolladores de IA, celebrada en Menlo Park, California, el 29 de abril de 2025. (AP Foto/Jeff Chiu/Archivo)
ARCHIVO - El logotipo de Meta aparece en una pantalla de video durante la LlamaCon 2025, una conferencia para desarrolladores de IA, celebrada en Menlo Park, California, el 29 de abril de 2025. (AP Foto/Jeff Chiu/Archivo) AP

La compañía indicó que estaba realizando los recortes por motivos de eficiencia y para permitir nuevas inversiones en partes de su negocio, según informó Bloomberg en primera instancia, que también señaló que la empresa dejará sin cubrir unos 6.000 puestos.

Por su parte, Microsoft informó el jueves que ofrecerá compensaciones por baja voluntaria a miles de sus empleados en Estados Unidos.

El gigante del software planea hacer las ofertas a principios de mayo a unas 8.750 personas, o el 7% de su plantilla en Estados Unidos, según dos personas familiarizadas con el plan que no estaban autorizadas a hablar públicamente al respecto.

Aunque es una alternativa a los despidos repentinos que están sacando a trabajadores tecnológicos de empresas como Meta y Oracle, es probable que los ahorros estén vinculados a una transformación similar en el sector que está exigiendo un gasto enorme por los costos de la inteligencia artificial. Meta ya advirtió a los inversionistas que sus gastos de 2026 crecerán de forma significativa —hasta un rango de entre 162.000 millones y 169.000 millones de dólares— impulsados por los costos de infraestructura y la compensación de los empleados, en particular de los expertos en inteligencia artificial que ha estado contratando con elevados salarios.

El analista de Wedbush Dan Ives recibió con agrado los recortes de Meta en una nota a los inversionistas el jueves.

Manifestó que lo ve como parte de una estrategia de usar herramientas de IA para “automatizar tareas que antes requerían grandes equipos, lo que permite a la empresa agilizar las operaciones y reducir costos mientras mantiene la productividad, impulsando una mayor necesidad de una estructura operativa más ligera”.

Microsoft, con sede en Redmond, Washington, ha gastado miles de millones de dólares en operar una red global de centros de datos en constante expansión que impulsa servicios de computación en la nube, sistemas de IA y su propio conjunto de herramientas de productividad, incluido el asistente de IA Copilot.

CNBC informó más temprano el jueves sobre un memorando de la directora de personal de Microsoft, Amy Coleman, en el que anunciaba el plan de jubilación anticipada.

“Nuestra esperanza es que este programa les dé a quienes cumplan los requisitos la opción de dar ese siguiente paso en sus propios términos, con un generoso apoyo de la empresa”, escribió Coleman, según CNBC.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, republicano de Dakota del Sur, junto al senador Tom Cotton, republicano de Arkansas, a la izquierda, y el senador John Barrasso, republicano de Wyoming, habla con periodistas tras una reunión a puerta cerrada en el Capitolio, Washington, el martes 21 de abril de 2026. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

El Senado aprueba plan presupuestario para ICE y Patrulla Fronteriza para reabrir Seguridad Nacional

El cantautor David Burke, también conocido como D4vd, en un espacio para artistas del festival de música Coachella el 18 de abril de 2025 en Indio, California. (Foto AP)

Cantante D4vd es acusado del asesinato de una menor de 14 años hallada desmembrada en su auto

Satonia Small, de la organización Something Safe To Do, habla ante reporteros cerca del lugar donde ocurrió un tiroteo masivo en Shreveport, Luisiana, el 19 de abril del 2026. (Jill Pickett/The Times-Picayune/The New Orleans Advocate via AP)

Mueren ocho niños en tiroteo masivo en Luisiana

Los delanteros Lionel Messi y Germán Berterame del Inter Miami celebra el gol de Berterame en el encuentro de la MLS ante el Colorado Rapids el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Geneva Heffernan)

Lionel Messi marca 2 goles y el Inter Miami vence 3-2 al Colorado Rapids

Destacados del día

Arrestan a hombre trans y su pareja por secuestro internacional de menor llevado a Cuba

Arrestan a hombre trans y su pareja por secuestro internacional de menor llevado a Cuba

DECOMISAN MÁS DE 100 SACOS DE CAFÉ EN CUBA: LOS OCULTABAN ENTRE CARBÓN EN MEDIO DE LA ESCASEZ

DECOMISAN MÁS DE 100 SACOS DE CAFÉ EN CUBA: LOS OCULTABAN ENTRE CARBÓN EN MEDIO DE LA ESCASEZ

Gente pasa la noche en la oscuridad en el Malecón durante un apagón en La Habana, Cuba, el sábado 21 de marzo 2026. (AP Foto/Ramon Espinosa)

Apagón masivo en La Habana: falla eléctrica deja a varios municipios sin luz

VIRAL EN HIALEAH: Brutal pelea entre cubanos en juego de béisbol

VIRAL EN HIALEAH: Brutal pelea entre cubanos en juego de béisbol

El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, republicano de Dakota del Sur, junto al senador Tom Cotton, republicano de Arkansas, a la izquierda, y el senador John Barrasso, republicano de Wyoming, habla con periodistas tras una reunión a puerta cerrada en el Capitolio, Washington, el martes 21 de abril de 2026. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

El Senado aprueba plan presupuestario para ICE y Patrulla Fronteriza para reabrir Seguridad Nacional

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter