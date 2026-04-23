Meta recorta 8.000 empleos, mientras que Microsoft ofrece compensación por baja voluntaria

ARCHIVO - El logotipo de Meta aparece en una pantalla de video durante la LlamaCon 2025, una conferencia para desarrolladores de IA, celebrada en Menlo Park, California, el 29 de abril de 2025. (AP Foto/Jeff Chiu/Archivo) AP

La compañía indicó que estaba realizando los recortes por motivos de eficiencia y para permitir nuevas inversiones en partes de su negocio, según informó Bloomberg en primera instancia, que también señaló que la empresa dejará sin cubrir unos 6.000 puestos.

Por su parte, Microsoft informó el jueves que ofrecerá compensaciones por baja voluntaria a miles de sus empleados en Estados Unidos.

El gigante del software planea hacer las ofertas a principios de mayo a unas 8.750 personas, o el 7% de su plantilla en Estados Unidos, según dos personas familiarizadas con el plan que no estaban autorizadas a hablar públicamente al respecto.

Aunque es una alternativa a los despidos repentinos que están sacando a trabajadores tecnológicos de empresas como Meta y Oracle, es probable que los ahorros estén vinculados a una transformación similar en el sector que está exigiendo un gasto enorme por los costos de la inteligencia artificial. Meta ya advirtió a los inversionistas que sus gastos de 2026 crecerán de forma significativa —hasta un rango de entre 162.000 millones y 169.000 millones de dólares— impulsados por los costos de infraestructura y la compensación de los empleados, en particular de los expertos en inteligencia artificial que ha estado contratando con elevados salarios.

El analista de Wedbush Dan Ives recibió con agrado los recortes de Meta en una nota a los inversionistas el jueves.

Manifestó que lo ve como parte de una estrategia de usar herramientas de IA para “automatizar tareas que antes requerían grandes equipos, lo que permite a la empresa agilizar las operaciones y reducir costos mientras mantiene la productividad, impulsando una mayor necesidad de una estructura operativa más ligera”.

Microsoft, con sede en Redmond, Washington, ha gastado miles de millones de dólares en operar una red global de centros de datos en constante expansión que impulsa servicios de computación en la nube, sistemas de IA y su propio conjunto de herramientas de productividad, incluido el asistente de IA Copilot.

CNBC informó más temprano el jueves sobre un memorando de la directora de personal de Microsoft, Amy Coleman, en el que anunciaba el plan de jubilación anticipada.

“Nuestra esperanza es que este programa les dé a quienes cumplan los requisitos la opción de dar ese siguiente paso en sus propios términos, con un generoso apoyo de la empresa”, escribió Coleman, según CNBC.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP