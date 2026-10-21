Meta deberá pagar a Nuevo México $25.000 millones por engañar sobre privacidad en Facebook

El logotipo de Meta en la feria Vivatech de París, el 14 de junio de 2023. (AP Foto/Thibault Camus/Archivo) AP

El juez Francis Mathew fijó la suma, que el fiscal general del estado, Raúl Torrez, describió como “uno de los veredictos estatales más grandes, si no el más grande, contra una empresa en la historia estadounidense”.

Torrez manifestó que el veredicto debería servir de advertencia para las empresas tecnológicas y que Nuevo México las seguiría responsabilizando.

Según la Constitución de Nuevo México, las multas por violaciones de las leyes de protección al consumidor se destinan al gasto estatal en educación.

“Puede que hayamos pagado la construcción de escuelas para los próximos 100 años”, señaló Torrez y reconoció que el dinero quedaría inmovilizado si Meta apela, como se espera.

Representantes de Meta, que previamente había dicho que planea apelar el veredicto de septiembre, no comentaron al respecto el miércoles. La empresa, con sede en Menlo Park, California, tenía previsto informar sus ganancias trimestrales el miércoles por la tarde y sus acciones subían 2% tras el anuncio de la sanción.

Nuevo México va por su cuenta

En septiembre, los jurados determinaron que Meta era responsable de más de 43 millones de violaciones de las leyes de protección al consumidor de Nuevo México, cuando una firma de consultoría política, Cambridge Analytica, recopiló datos de usuarios de Facebook para generar anuncios políticos dirigidos para las elecciones de 2016.

Otros 48 estados llegaron a un acuerdo con Facebook en un caso a nivel nacional, pero Nuevo México optó por llevar a la empresa de redes sociales a los tribunales por su cuenta.

Los abogados de Nuevo México habían solicitado entre 35.000 millones y 40.000 millones de dólares, al sostener que la empresa solo cambiaría su conducta con una suma que afectara el precio de sus acciones.

Los abogados de Meta argumentaron que no debía pagar más de 3.400 millones de dólares. Una indemnización 10 veces mayor, o incluso más, violaría el debido proceso, sería inconstitucional y no se sostendría en una apelación, indicaron.

Meta sostuvo que el estado no logró probar que hubiera declaraciones engañosas sobre la privacidad y que la moderación de contenidos realmente perjudicara a los habitantes de Nuevo México. Los intereses sobre la sanción se acumularían durante una apelación, pero podría reducirse el número de violaciones de las que se acusa a Meta.

El abogado de Meta, Matt Nicholson, argumentó ante el tribunal que una suma tan alta como 40.000 millones de dólares sería “un golpe a la conciencia”, mientras que una abogada de Nuevo México, Randi McGinn, instó a plantarse ante “titanes tecnológicos que creen que son a prueba de balas y pueden hacer lo que quieran”.

La empresa sostiene que el estado no logró demostrar daños

El caso del estado se centró en acusaciones de que Facebook engañó a los usuarios sobre una filtración de datos derivada de un cuestionario de personalidad de un tercero que recopiló datos de aproximadamente 87 millones de perfiles y los vendió a una firma de consultoría política, Cambridge Analytica, para generar anuncios dirigidos. Entre los clientes de la firma —ya desaparecida— estuvo la campaña de 2016 del entonces candidato Donald Trump.

Los abogados de Nuevo México argumentaron que toda la población del estado, no solo los usuarios de Facebook, fue engañada por las declaraciones públicas de la empresa sobre la privacidad en la plataforma. Los abogados de Facebook sostuvieron que el estado no logró demostrar si las personas realmente sufrieron daños por esas declaraciones engañosas.

“El jurado no determinó que algún habitante de Nuevo México haya escuchado o visto estas declaraciones, ni que haya sido perjudicado por ellas”, señaló Nicholson durante una audiencia el 1 de octubre.

Los fiscales de Nuevo México también argumentaron que Facebook permitió que la desinformación o el contenido violento proliferaran en la plataforma. Los abogados defensores negaron enérgicamente las acusaciones y afirmaron que las políticas de moderación de contenidos de la empresa son sólidas y que debe considerarse la libertad de expresión.

Más de 43 millones de violaciones a la ley estatal

Nuevo México fue el único estado que llevó a juicio el escándalo de Cambridge Analytica después de que otros 48 estados firmaron un acuerdo por 18.000 millones de dólares en agosto.

Además de Nuevo México, Florida fue el único otro estado que no firmó el acuerdo, que incluía un compromiso para liberar a Meta de responsabilidad futura relacionada con la filtración de privacidad de Cambridge Analytica.

Durante el juicio, los jurados evaluaron si Facebook engañó a los usuarios sobre privacidad y moderación de contenidos en 34 ocasiones distintas. Sin embargo, los fiscales estatales argumentaron que las declaraciones de Facebook engañaron a toda la población de Nuevo México y se extendieron más allá de los usuarios de redes sociales.

Al final, los jurados coincidieron con esa premisa y consideraron a Facebook responsable de 2,1 millones de violaciones en ciertos cargos, lo que elevó el número total de violaciones a más de 43 millones.

Los abogados de Facebook han argumentado en presentaciones judiciales posteriores que las leyes de protección al consumidor del estado no se aplican a personas en Nuevo México que no estaban usando la plataforma en ese momento.

Torrez dijo a los periodistas tras el veredicto que todo el dinero otorgado se destinará a un fondo para el sistema educativo del estado. El estado también busca una orden judicial para detener prácticas similares.

Meta cuestiona las pruebas y el recuento de violaciones

Al apelar el veredicto del jurado, Meta podría reducir el número de violaciones y, por lo tanto, la sanción financiera total. Los abogados de la empresa afirmaron que no tenía precedentes que el estado contara el número de violaciones en función de cuántas personas pudieron haber escuchado o visto las declaraciones engañosas de la empresa, y sostuvieron que no había pruebas de que esas declaraciones hubieran perjudicado a alguien.

Durante los alegatos finales, los abogados de Facebook dijeron que las pruebas del estado estaban desactualizadas y que, pese a haber tenido cinco años para reunir material, Nuevo México encontró solo otro caso de una filtración de datos.

En una de las pocas victorias para la defensa, los jurados determinaron que el estado no probó que Facebook hiciera afirmaciones falsas sobre la eliminación de contenido dañino, incluida la desinformación sobre la pandemia de COVID-19.

El estado afirmó que la empresa favoreció ciertas cuentas y permitió que proliferara contenido violento o inexacto. La abogada Randi McGinn sostuvo en su alegato final por el estado que Facebook se benefició del contenido dañino, algo que el director general Mark Zuckerberg negó durante su declaración en video. Zuckerberg dijo que la empresa debe equilibrar cuidadosamente la libertad de expresión con la moderación de contenidos.

Los abogados de Facebook indicaron que la empresa ha adaptado sus políticas desde que se presentó la demanda del estado en 2021 y que elimina el 99% del contenido que viola las normas.

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Schuettler informó desde Phoenix. Schuettler es miembro del cuerpo de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa nacional de servicio sin fines de lucro que coloca a periodistas en redacciones locales para informar sobre temas con poca cobertura.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP