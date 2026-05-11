Messi y Prestianni en prelista de campeón Argentina para el Mundial

ARCHIVO - El capitán de Argentina Lionel Messi celebra con el trofeo frente a hinchas tras ganar la final del Mundial ante Francia en el estadio Lusail, Qatar, domingo 18 diciembre, 2022. (AP Foto/Martin Meissner) AP

Si bien había pocas dudas sobre la presencia de Messi en la Copa del Mundo coorganizada por Estados Unidos, Canadá y México, el capitán había esquivado confirmarlo públicamente, argumentando que su participación estaba sujeta a llegar en buen estado físico al certamen que arrancará el 11 de junio.

Messi, que ha convertido 59 goles y dio 41 asistencias en 64 partidos de temporada regular con el Inter Miami, cumplirá 39 años durante el Mundial, el sexto de su carrera.

Además de la Pulga, la lista preliminar del entrenador Lionel Scaloni difundida el lunes por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) incluye a otros 19 de los 26 futbolistas que ganaron el Mundial de Qatar 2022.

Entre ellos hay dos jugadores que están lesionados y llegarán con lo justo: el zaguero Cristian Romero con una lesión ligamentaria en rodilla derecha, y el lateral Nahuel Molina, quien sufrió un desgarro la víspera en la derrota del Atlético Madrid ante el Celta de Vigo por la liga española.

El extremo Ángel Di María, quien se retiró de la selección tras la conquista de la Copa América 2024, Paulo Dybala, Ángel Correa, Alejandro Gómez, Juan Foyth y Franco Armani son los seis campeones mundiales que quedaron afuera.

La otra mitad de la nómina está compuesta por mayoría de jugadores jóvenes a los que en su mayoría Scaloni ha convocado para las eliminatorias sudamericanas y partidos amistosos con el objetivo de suceder a varios de los campeones del mundo que dejarán el equipo luego del Mundial.

Entre ellos resaltan Franco Mastantuono, pese a que no ha logrado continuidad en su primera temporada en el Real Madrid, y Claudio Echeverri, cedido a préstamo por el Manchester City al Girona español.

Llama especialmente la atención la inclusión de Prestianni, quien no podrá jugar los dos primeros partidos del Mundial debido a una sanción de seis partidos, tres de ellos en suspenso, por sus insultos verbales al delantero brasileño del Real Madrid Vinícius Júnior en la Liga de Campeones. El extremo de Benfica se cubrió la boca con la camiseta mientras profería el insultos.

Santiago Beltrán, juvenil arquero de River Plate, héroe la víspera en la clasificación de su equipo por penales ante San Lorenzo en los octavos de final de la liga argentina, nunca fue convocado al seleccionado mayor, pero figura en la lista preliminar para el Mundial. También aparece Tomas Aranda, joven creativo de Boca Juniors.

Scaloni también incluyó al extremo Alejandro Garnacho, de poco rodaje en el Chelsea inglés y que no es convocado en la Albiceleste desde 2024.

El entrenador tiene hasta el 30 de mayo para definir la lista definitiva de 26 jugadores. La Albiceleste jugará dos amistosos ante Honduras e Islandia antes de su debut ante Argelia el 16 de junio por el Grupo J, que completan Austria y Jordania.

Lista preliminar:

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Facundo Cambeses (Racing Club), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella), Juan Musso (Atlético de Madrid), Santiago Beltrán (River Plate), Walter Benítez (Crystal Palace).

Defensores: Agustín Giay (Palmeiras), Cristian Romero (Tottenham), Facundo Medina (Olympique de Marsella), Gabriel Rojas (Racing Club), Germán Pezzella, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña (River Plate), Kevin Mac Allister (Union Saint Gilloise), Lautaro Di Lollo (Boca Juniors), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Lisandro Martínez (Manchester United), Marcos Senesi (Bournemounth), Nahuel Molina (Atlético Madrid), Nicolás Capaldo (Hamburgo), Nicolás Otamendi (Benfica), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon), Zaid Romero (Getafe).

Volantes: Alan Varela (Porto), Alexis Mac Allister (Liverpool), Aníbal Moreno (River Plate), Emiliano Buendia (Aston Villa), Enzo Fernández (Chelsea), Exequiel Palacios y Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen), Giovani Lo Celso (Real Betis), Guido Rodríguez (Valencia), Leandro Paredes, Milton Delgado (Boca Juniors), Máximo Perrone (Como), Nicolás Domínguez (Nottingham Forest), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Valentín Barco (Racing Estrasburgo).

Delanteros: Nicolás Paz (Como) Alejandro Garnacho (Chelsea), Claudio Echeverri (Girona), Gianluca Prestianni (Benfica), Giuliano Simeone, Julián Álvarez, Nicolás González, Thiago Almada (Atlético de Madrid), José Manuel López (Palmeiras), Lautaro Martínez (Inter), Lionel Messi (Inter Miami), Mateo Pellegrino (Parma), Matías Soulé (Roma), Santiago Castro (Bologna), Franco Mastantuono (Real Madrid), Tomás Aranda (Boca Juniors).

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Cobertura de AP sobre el Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP