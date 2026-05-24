Messi se va a mitad del segundo tiempo e Inter Miami remonta 6-4 ante Union

El delantero del Inter Miami, Lionel Messi (10), bajo la presión del mediocampista del Philadelphia Union, Jovan Lukic (4), el mediocampista Cavan Sullivan (6) y el mediocampista Danley Jean Jacques (21), durante el primer tiempo de un partido de fútbol de la MLS, el domingo 24 de mayo de 2026, en Miami. (Foto AP/Rebecca Blackwell) AP

Messi —que casi nunca es sustituido en los partidos— salió en el minuto 73, lo que significa que ya estaba fuera mucho antes de que el tercer gol de la noche del uruguayo Luis Suárez impulsara a los campeones defensores de la MLS a superar por 6-4 el domingo por la noche al colista Philadelphia Union.

Messi dio dos asistencias y el argentino nacionalizado mexicano Germán Berterame anotó dos veces durante una primera mitad récord para Inter Miami. Pero Messi prácticamente se salió del partido en el minuto 71 y al menos una vez se llevó la mano al isquiotibial izquierdo; luego ni siquiera se acercó al banquillo de Inter Miami cuando podía ser sustituido.

Messi fue reemplazado por su compatriota Mateo Silvetti y después se marchó de inmediato por el túnel que conecta el campo con el vestuario del equipo. Messi caminaba por su propio pie, aunque lentamente, y sin ningún integrante del personal médico del equipo con él.

El argentino Rodrigo De Paul, en su cumpleaños, marcó en el tiempo añadido para sentenciar el triunfo de Inter Miami.

La lluvia intensa comenzó a caer temprano en la segunda mitad, lo que hizo que algunos jugadores parecieran resbalarse sobre el césped. No estaba claro si la salida de Messi fue por precaución o no, y no pareció que diera ningún mal paso importante durante lo peor de la lluvia.

Messi ha dicho en el pasado que solo jugaría el Mundial si está sano. Argentina inicia la fase de grupos el 16 de junio.

Milan Iloski logró un triplete en la primera mitad —incluidos dos penales— y Bruno Damiani también anotó por el Union, que se puso arriba 2-0 apenas 10 minutos después de iniciado el partido. Ese arranque preparó el escenario para que los equipos se fueran empatados 4-4 al descanso.

Los ocho goles al medio tiempo fueron un récord de la MLS, informó la liga.

El cantante nominado al Grammy y residente de Miami Luis Fonsi, quien interpretó “The Star-Spangled Banner” antes del partido.

“Es hermoso, es divertido ser parte del juego, es divertido cantar un himno nacional y, obviamente, ver a Messi y a todas estas grandes figuras tan cerca de mí, es un honor. Soy fan y estoy disfrutando cada momento”, manifestó.

Le preguntaron cómo es compartir el campo con Messi.

“Él es mucho más conocido que yo —por un millón”, respondió Fonsi.

Messi ya ha disputado cinco Copas del Mundo, ganando dos veces el Balón de Oro como mejor jugador del torneo —primero en 2014 y luego en 2022, cuando condujo a Argentina al título. Ese premio se entrega solo desde 1982, pero él es el único jugador que lo ha ganado dos veces.

Argentina está en el Grupo J del Mundial. Sus partidos de la fase de grupos: Argelia, en Kansas City, el 16 de junio; Austria, en Arlington, Texas, el 22 de junio; y Jordania, de vuelta en Arlington, el 27 de junio.

Si Argentina gana ese grupo —y los campeones defensores serían amplios favoritos para lograrlo— entonces Messi jugaría un partido de dieciseisavos de final en Miami Gardens el 3 de julio. La única otra manera de que Messi juegue en el sur de Florida durante el torneo sería si Argentina disputa el partido por el tercer puesto el 18 de julio.

Por supuesto, todo eso depende de si Messi juega. Y ahora eso parece estar, al menos en cierta medida, en duda.

Inter Miami (31 puntos) llega al receso en el segundo lugar de la Conferencia Este, dos puntos detrás de Nashville (33 puntos). Inter Miami también es cuarto en la clasificación del Supporters’ Shield —un trofeo que Philadelphia ganó la temporada pasada.

El Union no lo ganará esta temporada. Ni cerca.

Está en el fondo de la liga, un sorprendente desplome de primero a último, y llega al receso con siete puntos.

OTROS RESULTADOS

Sekou Bangoura anotó su primer gol en la MLS, Diego Rossi añadió un tanto y el Columbus Crew venció 2-0 al Atlanta United, rompiendo así una racha de cuatro partidos sin ganar.

El Columbus despidió el domingo a su director técnico de primer año, Henrik Rydström. Laurent Courtois, quien había sido entrenador asistente del Crew y exentrenador del CF Montreal, consiguió la victoria en su primer partido desde que fue nombrado estratega interino.

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FUENTE: AP