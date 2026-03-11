americateve

Messi se va en blanco durante empate 0-0 entre Inter Miami y Nashville en Copa de Campeones CONCACAF

NASHVILLE, Tennessee, EE.UU. (AP) — Lionel Messi se quedó sin anotar y el Inter Miami igualó el miércoles sin goles ante Nashville en el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF.

El argentino Lionel Messi se marcha del campo bajo la lluvia luego de un empate sin goles entre el Inter Miami y Nashville en un duelo de octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF, el miércoles 11 de marzo de 2026 (AP Foto/Mark Humphrey) AP

Los equipos volverán a enfrentarse el 18 de marzo en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, para decidir qué conjunto avanza a los cuartos de final.

Antes del encuentro, Messi había marcado en seis partidos consecutivos contra Nashville, desde el 20 de abril de 2024, con 12 goles y cinco asistencias en ese tramo. Messi se quedó sin anotar para su equipo por segunda vez en cuatro partidos, después de irse en cero el 21 de febrero durante la derrota por 3-0 ante Los Angeles FC.

Messi tuvo una oportunidad. Realizó un remate y acertó el 79% de sus pases.

Su ocasión de gol llegó a los 55 minutos, cuando se lanzó por la banda izquierda y realizó un disparo que atajó el arquero de Nashville, Bruan Schwake.

El único disparo de Messi a puerta representó su cifra más baja de remates en un partido desde el 29 de noviembre, en la final de la Conferencia Este contra New York City FC. En ese partido no efectuó tiros a portería, pero sí dio una asistencia, en la victoria contundente del Inter Miami por 5-1.

El Inter Miami dominó la posesión, al controlar el balón durante el 59% del partido. Nashville registró 15 remates en total, por ocho de Miami, cuatro de ellos a puerta.

El ganador de la serie Nashville-Miami se enfrentará en cuartos de final al América o al Union de Filadelfia. El conjunto mexicano derrotó 1-0 al Union el miércoles en Chester, Pensilvania, pero perdió a su arquero Luis Ángel Malagón por una ruptura del tendón de Aquiles que lo marginará además del Mundial con su selección.

En otros encuentros realizados el martes, Cruz Azul se impuso 3-2 en su visita a Monterrey, mientras que LAFC y Alajuelense igualaron 1-1.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

