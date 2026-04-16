Messi se convierte en propietario de un club de fútbol de quinta división en Barcelona

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Messi fue el mejor jugador de su generación durante sus dos décadas con el Barça, donde ganó múltiples títulos y premios Balón de Oro antes de marcharse en 2021.

Cornellà es un club modesto en un barrio obrero. El club anunció el acuerdo el jueves sin dar detalles de la compra.

“La llegada de Leo Messi abre una nueva etapa en la historia del club, con el objetivo de impulsar su crecimiento deportivo e institucional, reforzar su estructura y seguir apostando por el talento”, señaló el club en un comunicado. “El proyecto contempla una visión a largo plazo, con un plan estratégico que combina ambición, sostenibilidad y arraigo”.

“Con esta operación, Messi refuerza su estrecha relación con Barcelona y su apuesta por el desarrollo del deporte y el talento local de Catalunya. Una vinculación que se remonta a la época en la que fue jugador del FC Barcelona y que ha permanecido indeleble a lo largo de los años”, añadió el club.

Cornellà fue fundado en 1951 y ha contribuido a formar a jugadores como el portero del Arsenal David Raya y el exdefensa del Barcelona Jordi Alba, quien también jugó con Messi en el Inter Miami.

Messi, de 38 años, aspira a competir en la Copa del Mundo este verano en Norteamérica, donde Argentina defenderá el título.

___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP