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Messi marca dos en su 1er partido tras su retiro con Argentina e Inter Miami gana 4-0 a DC United

MIAMI (AP) — Lionel Messi anotó la noche del sábado dos goles para llegar a 23, la mayor cifra de la liga esta temporada, e Inter Miami venció 4-0 a D.C. United.

El delantero del Inter de Miami, Luis Suárez, a la derecha, celebra junto al delantero Lionel Messi tras anotar el segundo gol de su equipo durante la primera mitad de un partido de fútbol de la MLS contra el D.C. United, el sábado 10 de octubre de 2026, en Miami. (Foto AP/Rebecca Blackwell)
El delantero del Inter de Miami, Luis Suárez, a la derecha, celebra junto al delantero Lionel Messi tras anotar el segundo gol de su equipo durante la primera mitad de un partido de fútbol de la MLS contra el D.C. United, el sábado 10 de octubre de 2026, en Miami. (Foto AP/Rebecca Blackwell) AP

El uruguayo Luis Suárez también marcó dos veces y el argentino naturalizado mexicano Germán Berterame aportó dos asistencias para Inter Miami, que puso fin a una racha de cinco partidos sin ganar. Miami acumulaba cuatro empates y una derrota antes del estallido ofensivo del sábado.

Messi disputó los 90 minutos completos, cuatro días después de jugar su partido de despedida, que puso fin a una etapa de 21 años con la selección argentina.

La victoria fue la primera de Miami desde la goleada 7-1 sobre CF Montreal el 29 de agosto. También fue el primer triunfo en la liga para el nuevo entrenador, Cristian “Kily” González, quien asumió el 16 de septiembre.

D.C. United no ha ganado en sus últimos cinco partidos.

Messi anotó el primero en el minuto 47, después de que Suárez hubiera marcado dos veces en la primera mitad para darle a Inter Miami una ventaja de 2-0 al descanso. Suárez envió un pase al centro cerca del área chica, donde Messi lo controló y empujó el balón al fondo de la red junto al poste derecho.

Inter Miami amplió su ventaja cuando Messi volvió a marcar en el minuto 60. Recibió un pase de su compatriota Rodrigo De Paul, condujo hacia el interior del área grande y eludió a dos defensores de United para vencer al arquero Sean Johnson con un remate desde 12 yardas.

La primera ocasión clara de Inter Miami terminó en el gol de Suárez a los tres minutos de iniciado el partido. Suárez recibió un cabezazo de Berterame y superó a Johnson con un disparo que se metió junto al poste izquierdo.

Suárez puso el 2-0 con su segundo gol en el minuto 39. Johnson desvió a quemarropa un remate de Messi hacia un Berterame desmarcado, quien asistió a Suárez con otro cabezazo que este controló dentro del área chica. Suárez luego empujó el balón para completar su doblete.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

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