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Messi listo para ser accionista mayoritario del club Eldense de la 2ª división española

Lionel Messi está a punto de convertirse en el accionista mayoritario del club de segunda división Eldense, informó el miércoles el club español.

El delantero del Inter de Miami, Lionel Messi (10), hace gestos durante el segundo tiempo de un partido de fútbol de la MLS contra el Atlanta United, el sábado 5 de septiembre de 2026, en Miami. (Foto AP/Lynne Sladky)
El delantero del Inter de Miami, Lionel Messi (10), hace gestos durante el segundo tiempo de un partido de fútbol de la MLS contra el Atlanta United, el sábado 5 de septiembre de 2026, en Miami. (Foto AP/Lynne Sladky) AP

Eldense, con sede cerca de la ciudad portuaria de Alicante, en el sureste de España, confirmó a The Associated Press que el ocho veces ganador del Balón de Oro había alcanzado un acuerdo preliminar con los propietarios del club.

El acuerdo hará que compre las acciones en manos de Grupo TH Soluciones, sujeto a la finalización de los procedimientos legales y contractuales restantes.

El club no proporcionó detalles financieros ni indicó cuándo se completará el contrato.

Eldense se convertirá en el segundo club español en el que ha invertido la estrella argentina. A principios de este año, se convirtió en propietario de un equipo de quinta división, el UE Cornellà, con sede en Barcelona.

Eldense despidió al entrenador Claudio Barragán el domingo tras sumar apenas dos puntos en cuatro partidos de liga esta temporada.

Messi ha forjado un fuerte vínculo con España. Llegó a Barcelona a los 13 años, cuando él y su familia llegaron al país para probar suerte en la cantera del club.

Fue el mejor jugador de su generación durante dos décadas en el Barcelona, donde ganó múltiples títulos antes de marcharse en 2021.

Ahora, con 39 años, Messi fue incluido esta semana en la lista corta para otro Balón de Oro tras guiar a Argentina a un segundo puesto en el Mundial y ganar la MLS con el Inter Miami.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

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