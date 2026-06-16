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Messi debuta en su sexto Mundial y establece nuevo récord

KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — El astro argentino Lionel Messi se convirtió el martes oficialmente en el futbolista que más mundiales ha jugado en la historia.

ARCHIVO - Este montaje fotográfico muestra, desde arriba a la izquierda, al argentino Lionel Messi en Boadilla del Monte (España) 9 de mayo de 2006; en Buenos Aires 22 de mayo de 2010; en Mendoza (Argentina) 12 de octubre de 2012; en Mundial 2018 en Kazán (Rusia) 28 de junio de 2018; sosteniendo el trofeo tras la final del Mundial en Lusail (Qatar) 18 de diciembre de 2022; y durante un partido de clasificación para Mundial 2026 en Buenos Aires (Argentina) 4 septiembre de 2025. (AP Photo/Paul White, Eduardo Di Baia, Victor R. Caivano, Ricardo Mazalan, Manu Fernandez, Gustavo Garello)
ARCHIVO - Este montaje fotográfico muestra, desde arriba a la izquierda, al argentino Lionel Messi en Boadilla del Monte (España) 9 de mayo de 2006; en Buenos Aires 22 de mayo de 2010; en Mendoza (Argentina) 12 de octubre de 2012; en Mundial 2018 en Kazán (Rusia) 28 de junio de 2018; sosteniendo el trofeo tras la final del Mundial en Lusail (Qatar) 18 de diciembre de 2022; y durante un partido de clasificación para Mundial 2026 en Buenos Aires (Argentina) 4 septiembre de 2025. (AP Photo/Paul White, Eduardo Di Baia, Victor R. Caivano, Ricardo Mazalan, Manu Fernandez, Gustavo Garello) AP

A sus 38 años, el capitán de la Albiceleste debutó en su sexta Copa del Mundo ante Argelia en la apertura del Grupo J en Kansas City.

Messi, máximo artillero de la selección argentina con 117 goles, jugó su primer Mundial en 2006 y repitió en 2010, 2014, 2018 y 2022, cuando conquistó el tercer trofeo en la historia de la nación sudamericana.

Su némesis Cristiano Ronaldo, que jugó en cinco ediciones, podría alcanzarlo si ingresa al campo de juego este miércoles cuando Portugal se mida ante Congo en Houston por el Grupo K.

El arquero Guillermo Ochoa, de México, comparece en su sexta copa del Mundo. Pero no tuvo minutos en 2006 ni 2010 y tampoco apareció en la portería durante la inauguración del presente certamen, en la que México doblegó 2-0 a Sudáfrica el jueves.

Messi, además, suma 27 partidos y se mantiene como el jugador con más presencias en la máxima competencia. Con un total de 13 goles, fue superado este martes por el francés Kylian Mbappé (14) con su doblete en la victoria 3-1 ante Senegal en la carrera por alcanzar la marca de alemán Miroslav Klose (16), máximo artillero en la historia de la Copa del Mundo.

FUENTE: AP

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